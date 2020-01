Snega ni na vidiku, jasno bo le na Primorskem

Danes bo po Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, le na Primorskem bo delno jasno, pihala pa bo zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo slabela in do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso).

Ob Jadranu bo dokaj jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno.

Pred nami oblačni dnevi

Jutri bo pretežno jasno, le na območju Panonske nižine se bo zadrževala nizka oblačnost. V sredo in četrtek bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, po nižinah pa bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti.

Snega, ki je konec tedna ponekod razveselil otroke, ni na vidiku.