Sluga po obisku policije o aferi Black Cube: Nepravilnosti ni. Ne komentiram.

Čeprav je predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) Janja Sluga po obisku policije sporočila, da komisija ni odkrila nepravilnosti ob dilemah vpletenosti podjetja Black Cube v istoimensko afero, o tem, kaj so člani komisije na policiji dejansko izvedeli, javnosti ničesar ne razkriva. Za siol.net je odgovorila: "Ne morem se opredeljevati do vprašanj."

Predsednica komisije za nadzor obveščevalnih služb Janja Sluga (Svoboda) je junija napovedala, da bodo na policiji preverili, ali ima Sova dokaze, da je v ozadju afere Black Cube podjetje s tem imenom. Napoved Slugove je sledila trditvam Žana Mahniča (SDS), da je prejšnji direktor Sove Joško Kadivnik za zaprtimi vrati povedal, da Sova nima dokazov o vpletenosti te agencije.

Sluga je sicer že v torek povedala, da komisija za nadzor obveščevalcev v okviru svojih pristojnosti na policiji ni odkrila nepravilnosti. Kot je navedla, je policija pri tem polno sodelovala, Knovs pa v okviru svojih pristojnosti ni odkril nepravilnosti v omenjeni zadevi.

Na predsednico komisije smo naslovili vprašanja o podrobnejših ugotovitvah policije. Prejeli smo spodnji odgovor.



"Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) zaradi narave svojega dela in zakonskih določb ne komentira vsebine nadzornih postopkov, informacij, s katerimi se seznani pri izvajanju svojih pristojnosti, niti ugotovitev posameznih nadzorov. To velja tudi za nadzor, ki ga je komisija opravila na Generalni policijski upravi.



Zato se ne morem opredeljevati do vprašanj o tem, katere informacije ali morebitni dokazi so bili komisiji predstavljeni oziroma kakšne ugotovitve je komisija oblikovala v okviru konkretnega nadzornega postopka."