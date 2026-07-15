Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
15. 7. 2026,
12.41

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Janja Sluga KNOVS Black Cube policija preiskava

Sreda, 15. 7. 2026, 12.41

6 minut

Sluga po obisku policije o aferi Black Cube: Nepravilnosti ni. Ne komentiram.

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Janja Sluga | Sluga je sicer že v torek povedala, da komisija za nadzor obveščevalcev v okviru svojih pristojnosti na policiji ni odkrila nepravilnosti.  | Foto STA

Sluga je sicer že v torek povedala, da komisija za nadzor obveščevalcev v okviru svojih pristojnosti na policiji ni odkrila nepravilnosti. 

Foto: STA

Čeprav je predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) Janja Sluga po obisku policije sporočila, da komisija ni odkrila nepravilnosti ob dilemah vpletenosti podjetja Black Cube v istoimensko afero, o tem, kaj so člani komisije na policiji dejansko izvedeli, javnosti ničesar ne razkriva. Za siol.net je odgovorila: "Ne morem se opredeljevati do vprašanj."

Predsednica komisije za nadzor obveščevalnih služb Janja Sluga (Svoboda) je junija napovedala, da bodo na policiji preverili, ali ima Sova dokaze, da je v ozadju afere Black Cube podjetje s tem imenom. Napoved Slugove je sledila trditvam Žana Mahniča (SDS), da je prejšnji direktor Sove Joško Kadivnik za zaprtimi vrati povedal, da Sova nima dokazov o vpletenosti te agencije.

Sluga je sicer že v torek povedala, da komisija za nadzor obveščevalcev v okviru svojih pristojnosti na policiji ni odkrila nepravilnosti. Kot je navedla, je policija pri tem polno sodelovala, Knovs pa v okviru svojih pristojnosti ni odkril nepravilnosti v omenjeni zadevi.

Na predsednico komisije smo naslovili vprašanja o podrobnejših ugotovitvah policije. Prejeli smo spodnji odgovor. 

"Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) zaradi narave svojega dela in zakonskih določb ne komentira vsebine nadzornih postopkov, informacij, s katerimi se seznani pri izvajanju svojih pristojnosti, niti ugotovitev posameznih nadzorov. To velja tudi za nadzor, ki ga je komisija opravila na Generalni policijski upravi.

Zato se ne morem opredeljevati do vprašanj o tem, katere informacije ali morebitni dokazi so bili komisiji predstavljeni oziroma kakšne ugotovitve je komisija oblikovala v okviru konkretnega nadzornega postopka."
Ustanovna seja državnega zbora. Janja Sluga
Novice Ali ima Sova dokaze o Black Cubu?
Janja Sluga KNOVS Black Cube policija preiskava
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.