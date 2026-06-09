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Avtor:
M. L.

Torek,
9. 6. 2026,
19.53

Osveženo pred

17 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Janja Sluga Žan Mahnič Državni zbor

Torek, 9. 6. 2026, 19.53

17 minut

Sluga Mahniču očita zlorabo pooblastil ter kršenje zakona in poslovnika

Avtor:
M. L.

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Janja Sluga | Foto Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA

Poslanka Svobode in predsednica Knovsa Janja Sluga poslancu SDS Žanu Mahniču očita zlorabo pooblastil in kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Ta se glede zadeve Black Cube ni seznanil z novimi dejstvi, Mahničeva reinterpretacija pa omogoča špekulacije, navaja Sluga.

Predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janja Sluga je v današnji izjavi za javnost spomnila, da je poslanec Mahnič na četrtkovi seji DZ v svoji razpravi govoril o podatkih, za katere je navedel, da se je z njimi seznanil na prvi seji Knovsa.

Mahnič v DZ o aferi Black Cube

Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v sredo op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube".

V nadaljevanju razprave je dejal tudi, da "se govori", da so bile na teh posnetkih "še zelo zanimive osebe", in da se izjemno veseli epiloga te afere "glede na slišano včeraj na Knovsu in glede na to, da smo bili zelo konstruktivni in smo se določene stvari vnaprej dogovorili". | Foto: Bor Slana/STA V nadaljevanju razprave je dejal tudi, da "se govori", da so bile na teh posnetkih "še zelo zanimive osebe", in da se izjemno veseli epiloga te afere "glede na slišano včeraj na Knovsu in glede na to, da smo bili zelo konstruktivni in smo se določene stvari vnaprej dogovorili". Foto: Bor Slana/STA Sluga: Knovs afere sploh ni posebej obravnaval

Sluga pa v današnji izjavi navaja, da je Knovs na prvi seji obravnaval "zgolj in samo poročilo o delu in finančnem poslovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) za lani, ne pa posebne točke o aferi Black Cube, kot bi bilo mogoče sklepati iz Mahničeve razprave".

"Ker Knovs v zvezi s to zadevo ni opravil posebne obravnave in se ni seznanil z novimi dejstvi, tudi ni bilo nobene potrebe, da bi o tem seznanjala javnost. Obžalujem, da je to nepooblaščeno in brez moje vednosti ali dogovora na seji ter kar je še huje, s svojo reinterpretacijo, ki omogoča neresnice, špekulacije in manipulacije, to storil poslanec Mahnič," je zapisala Sluga.

Poziv predsedniku DZ

Mahniču tako očita, da je s svojo razpravo zlorabil pooblastila in kršil zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb ter poslovnika Knovsa in DZ. Ker mora Knovs pri svojem delu spoštovati navedene akte, "še posebej, ko gre za tako pomembne obveščevalno-varnostne zadeve, kot je afera Black Cube", je predsednika DZ Zorana Stevanovića danes zaprosila, "da v bodoče prepreči tovrstne zlorabe in da na naslednji plenarni seji DZ poslance opomni na z zakonodajo in poslovnikom skladno ravnanje s tajnimi podatki". Prav tako naj opozori poslance na varnostno kulturo pri obravnavi gradiv Knovsa, je dodala v sporočilu za javnost.

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