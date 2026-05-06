K. M., STA

NSi Fokus SLS koalicija vlada

Sreda, 6. 5. 2026, 20.31

14 minut

SLS želi ministrsko mesto v novi vladi

NSi, SLS in Fokus volitve 2026 | "Sama si želim, da pride najboljši človek na določen resor," je dejala Bregant.

"Sama si želim, da pride najboljši človek na določen resor," je dejala Bregant.

Foto: STA

Stranka SLS želi po ponovnem preboju v DZ, ki ji je uspel na skupni listi z NSi in Fokusom, s tistimi, ki delijo njihove vrednote, deliti tudi mesto v vladi, pravi predsednica SLS Tina Bregant. Čeprav je v DZ izvoljen le en kandidat SLS, meni, da si njihovi volivci zaslužijo ministrsko mesto. To pa bo tudi stvar pogajanj s partnerji, priznava.

Stranka SLS, ki jo vodi, je namreč vključena v pogovore o oblikovanju nove koalicije, saj je na marčnih državnozborskih volitvah nastopila s skupno listo z NSi in Fokusom Marka Lotriča. Izmed devetih poslanskih mest, ki jih je rezultat prinesel skupni listi, je eno zasedel tudi kandidat, ki ga je na listo prispevala SLS. To je poslanec Srečko Ocvirk.

Želijo mesto v vladi 

S tem je nekoč tradicionalni in močni stranki po več kot desetih letih znova uspelo prestopiti parlamentarni prag. Kot pravi Bregant, si zdaj želijo z ljudmi, ki delijo njihove vrednote, deliti tudi mesto v vladi.

Izhodišča koalicijske pogodbe, ki so jih uskladili bodoči partnerji SDS, trojček okoli NSi in Demokrati Anžeta Logarja, pa je ocenila kot dobra. Meni, da se je z njimi težko ne strinjati. Opozorila pa je, da bo pomembno tisto, "kar tiči v podrobnostih". "Tukaj bo pa več usklajevanj, pomemben je tudi način implementacije, kako bomo to izvedli," je izpostavila v izjavi ob robu razvojnega foruma ZZZS na Brdu pri Kranju.

Same pogodbe še ni videla, pričakuje pa, da bo pripravljena v naslednjih dneh, je dejala.

Glede kadrovskega razreza med bodočimi partnerji je Bregant ocenila, da v težkih razmerah, ki čakajo novo oblast, nobena od ministrskih nalog ne bo lahka. Tako tudi na vprašanje, kateri resor bi si želeli v SLS, odgovarja, da situacija ni takšna, da bi si "človek na vsako silo prizadeval" za ministrsko mesto.

Bregant: Pomembno je upoštevanje partnerjev 

Meni pa, da bi si volivci SLS zaslužili eno izmed mest v bodoči vladi. Na očitke, ki jih je v političnem ozadju slišati tudi iz NSi, da le en poslanec ne more zadostovati za dodelitev ministrskega mesta, pa predsednica SLS odgovarja: "Težko rečem, en poslanec pri številki 44, 45, 46 poslancev lahko naredi veliko razliko."

A kot pravi, bodo dobili tisto, kar se bo dogovorila celotna koalicija, pomembno pa bo tudi upoštevanje partnerjev. "Sama si želim, da pride najboljši človek na določen resor," je dejala Bregant. O tem, ali bi lahko tudi sama prevzela vodenje katerega izmed resorjev – na začetku pogovorov se jo je namreč omenjalo tudi kot eno izmed mogočih kandidatk za vodenje ministrstva za zdravje – pa pravi, da težko komentira, kar se omenja v javnosti, so pa njene kompetence jasne.

"Sem zdravnica, predavateljica, poznam zdravstveni sistem zelo dobro od primarne do terciarne ravni, tako v Sloveniji kot v tujini, opravila sem tudi dodatna izobraževanja tako iz zdravstvenega menedžmenta kot vodstvenih kompetenc. Strokovne kompetence zagotovo imam," je prepričana. Priznava pa, da te niso edine pomembne, saj gre tudi za "politično plat, za usklajevanje z drugimi partnerji".

