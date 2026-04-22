Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
22. 4. 2026,
11.21

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
zavajanje ljudi donacija paliativna in hospic oskrba Hospic

Sreda, 22. 4. 2026, 11.21

48 minut

Slovensko društvo Hospic opozarja na zavajajoče prošnje za donacije

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Hiša Ljubhospic, Robert Golob, Erik Brecelj | Foto STA

Foto: STA

Slovensko društvo Hospic je v zadnjih mesecih prejelo več opozoril glede delovanja Humanitarnega društva Karantanija iz Celja, ki v svojih prošnjah za donacije omenja tako imenovani "projekt Hospic". V objavi na svojem Facebook profilu so opozorili, da bi nekatere navedbe v prošnjah lahko bile zavajajoče.

Humanitarno društvo Karantanija s prošnjami zbira donatorska sredstva, v prošnjah za donacijo pa navaja, da je "v preteklih letih razvilo projekt Hospic". Prošnje so Slovenskemu društvu Hospic tudi posredovali.

"Projekta Hospic" sploh ne poznajo 

V društvu poudarjajo, da s to organizacijo niso povezani, njenega delovanja ne poznajo in jim ni znano, da bi delovala v obsegu, kot ga navajajo v svojih pozivih. Ob tem opozarjajo, da so nekatere navedbe v teh prošnjah lahko zavajajoče, zaznali pa so tudi vsebinske podobnosti z lastnimi gradivi, zato napovedujejo ustrezne ukrepe.

Ob tem so v Slovenskem društvu Hospic tudi izpostavili, da so edina humanitarna in prostovoljska organizacija v Sloveniji na področju hospic oskrbe, ki deluje v javnem interesu in ima razvito mrežo po vsej državi.

"V primeru, da prejmete prošnjo za donacijo s strani Humanitarnega društva Karantanija (ali katerekoli druge organizacije oziroma društva), ki bi se sklicevalo na 'projekt Hospic' v smislu paliativne oskrbe, vam svetujemo, da predhodno preverite dejansko delovanje organizacije oziroma društva ali da se obrnete na nas," so še zapisali v objavi.

zavajanje ljudi donacija paliativna in hospic oskrba Hospic
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

