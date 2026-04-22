Slovensko društvo Hospic je v zadnjih mesecih prejelo več opozoril glede delovanja Humanitarnega društva Karantanija iz Celja, ki v svojih prošnjah za donacije omenja tako imenovani "projekt Hospic". V objavi na svojem Facebook profilu so opozorili, da bi nekatere navedbe v prošnjah lahko bile zavajajoče.

Humanitarno društvo Karantanija s prošnjami zbira donatorska sredstva, v prošnjah za donacijo pa navaja, da je "v preteklih letih razvilo projekt Hospic". Prošnje so Slovenskemu društvu Hospic tudi posredovali.

"Projekta Hospic" sploh ne poznajo

V društvu poudarjajo, da s to organizacijo niso povezani, njenega delovanja ne poznajo in jim ni znano, da bi delovala v obsegu, kot ga navajajo v svojih pozivih. Ob tem opozarjajo, da so nekatere navedbe v teh prošnjah lahko zavajajoče, zaznali pa so tudi vsebinske podobnosti z lastnimi gradivi, zato napovedujejo ustrezne ukrepe.

Ob tem so v Slovenskem društvu Hospic tudi izpostavili, da so edina humanitarna in prostovoljska organizacija v Sloveniji na področju hospic oskrbe, ki deluje v javnem interesu in ima razvito mrežo po vsej državi.

"V primeru, da prejmete prošnjo za donacijo s strani Humanitarnega društva Karantanija (ali katerekoli druge organizacije oziroma društva), ki bi se sklicevalo na 'projekt Hospic' v smislu paliativne oskrbe, vam svetujemo, da predhodno preverite dejansko delovanje organizacije oziroma društva ali da se obrnete na nas," so še zapisali v objavi.