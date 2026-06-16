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Avtorji:
M. T., STA

Torek,
16. 6. 2026,
15.31

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek
policija pretep politika

Torek, 16. 6. 2026, 15.31

42 minut

Slovenski politik vpleten v pretep, poškodoval je moškega

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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slovenska policija, policija, policijski kombi | Policija identitete osumljenca zaradi varstva postopka ne razkriva, preiskava dogodka pa še poteka. | Foto Shutterstock

Policija identitete osumljenca zaradi varstva postopka ne razkriva, preiskava dogodka pa še poteka.

Foto: Shutterstock

Na občinskem nogometnem turnirju minulo soboto v Prosenjakovcih je prišlo do incidenta, v katerem je bil poškodovan občan. Po neuradnih informacijah naj bi bil v dogodek vpleten lokalni politik. Policija dogodek obravnava kot sum kaznivega dejanja lahke poškodbe.

Policijska uprava Murska Sobota je danes potrdila, da so policiste o dogodku v soboto zvečer obvestili iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, kamor se je poškodovani zatekel po zdravniško pomoč.

Po doslej zbranih obvestilih so ugotovili, da je oškodovanec dobil lahke poškodbe, ki mu jih je povzročila druga oseba. Policija vodi postopek zaradi suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, po zaključeni preiskavi pa bo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podana kazenska ovadba zoper znanega storilca, so navedli.

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Identitete osumljenca ne razkrivajo, v preteklosti je že bil nasilen

Po neuradnih navedbah neimenovanih lokalnih virov naj bi poškodbe občanu povzročil lokalni politik, ki naj bi bil v preteklosti že povezan z nasilnim ravnanjem. Policija identitete osumljenca zaradi varstva postopka ne razkriva, preiskava dogodka pa še poteka, so za STA še povedali na policiji.

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