K. M., STA

2. 6. 2026,
11.18

Slovenski policisti 25-letnemu Avstrijcu zasegli kilogram kokaina

Pri kontroli prevoznega sredstva so v vozilu našli paket, v njem pa snov, za katero so ugotovili, da je kokain.

Policisti so v nedeljo popoldne na območju Gruškovja 25-letnemu avstrijskemu državljanu v osebnem vozilu zasegli kilogram prepovedane droge kokain. Osumljencu so odvzeli prostost, s kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

V nedeljo popoldne so policisti na območju Gruškovja opravili mejno kontrolo pri vozniku osebnega avtomobila, ki se je pripeljal iz smeri Hrvaške. Pri kontroli prevoznega sredstva so v vozilu našli paket, v njem pa snov, za katero je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. Paket so zasegli, z analizo pa ugotovili, da gre za kilogram prepovedane droge kokain.

Zasegli so mu tudi več elektronskih naprav in večjo vsoto gotovine 

Osumljenemu so mariborski kriminalisti odvzeli prostost. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju so opravili osebno preiskavo osumljenega in preiskavo osebnega vozila, pri tem pa so zasegli več elektronskih naprav in 8100 evrov gotovine.

Osumljenega bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let.

