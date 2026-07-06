Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
8.39

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
tihotapljenje migranti Hrvaška

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 8.39

1 ura, 20 minut

Slovenski državljan na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
policija, Hrvaška, hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre.

Kot so sporočili s policijske postaje v Pazinu, so policisti minuli petek zvečer na območju Buzeta ustavili vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 38-letni državljan Slovenije. Ta je na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave osumljen tihotapljenja migrantov, pri njemu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo.

tihotapljenje migranti Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.