Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre.

Kot so sporočili s policijske postaje v Pazinu, so policisti minuli petek zvečer na območju Buzeta ustavili vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 38-letni državljan Slovenije. Ta je na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave osumljen tihotapljenja migrantov, pri njemu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo.