Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
15. 5. 2026,
6.16

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
obiskovalec Nataša Pirc Musar Borut Sajovic Ministrstvo za obrambo slovesnost nabornik oprema vojaki Slovenska vojska

Petek, 15. 5. 2026, 6.16

1 ura, 24 minut

Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Slovenski naborniki | Brezplačne vstopnice za slovesnost niso več na voljo, nekaj dodatnih vstopnic pa bodo obiskovalci lahko dobili na predstavitvenih stojnicah na Glavnem trgu. | Foto Tone Stojko

Brezplačne vstopnice za slovesnost niso več na voljo, nekaj dodatnih vstopnic pa bodo obiskovalci lahko dobili na predstavitvenih stojnicah na Glavnem trgu.

Foto: Tone Stojko

Slovenska vojska (SV) danes zaznamuje svoj dan, kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno v soboto, ko bo med drugim v Športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big banda SV z gosti.

15. maja 1991 je steklo usposabljanje prve generacije nabornikov SV. V učnem centru Teritorialne obrambe na Igu je bilo sprejetih 180, v učnem centru v Pekrah pa 120 nabornikov. V knjigi Slovenska vojska v službi domovine so o vzdušju tega dne zapisali: "Pred obema centroma se je razlegal zvok harmonike, na avtomobilih so bile zastave, množica se je večala. Svojci so se veselili, da bodo njihovi sinovi prvič v zgodovini slovenskega naroda služili vojaški rok v slovenski vojski."

Bil je pomemben mejnik, ko so naborniki prvič prisegli in se usposabljali v materinščini, kar je okrepilo temelje narodne identitete, so zapisali v SV. Letos tako v SV zaznamujejo tudi 35 let služenja vojaškega roka v slovenskem jeziku.

Slovenska vojska | Foto: STA/Katja Kodba Foto: STA/Katja Kodba

Letos slovesnost v Novem mestu

 Kot je na nedavni novinarski konferenci povedal namestnik načelnika Generalštaba SV Anže Rode, odgovoren za organizacijo in izvedbo praznovanja, se bo vse skupaj začelo ob 10. uri na Glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih SV uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v SV.

Na dogodku bo sodelovalo več kot 30 enot, predstavljenih pa bo več kot 60 vojaških poklicev in specialnosti, med drugim pehota, specialne sile, inženirstvo, artilerija, vojaško gorništvo, logistika, vojaška policija, mornarica, vojaško letalstvo, zdravstvena enota, Garda, Orkester Slovenske vojske in druge enote.

Dan Slovenske vojske 2025, slovenska vojska | Foto: Gaja Hanuna Foto: Gaja Hanuna Dan Slovenske vojske 2025, Patria | Foto: Gaja Hanuna Foto: Gaja Hanuna

Posebna atrakcija bodo dinamične predstavitve ob Kandijskem mostu, ki bodo vključevala tudi prelete vojaških letal in helikopterjev, če bo vreme to omogočalo. Potekale bodo ob 11., 13. in 15. uri.

Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček. | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Neptun Strike, vojaška vaja, ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska | Foto: Borut Cirnski Foto: Borut Cirnski

Ob 18. uri bo v Športni dvorani Marof sledila dvourna slovesnost s koncertom Big band orkestra SV, ki se mu bodo pridružili tudi drugi gostje. Zbrane bodo nagovorili predsednica republike Nataša Pirc Musar, minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic in načelnik Generalštaba SV Boštjan Močnik.

Zaradi prireditve bo v soboto med 7. in 18. uro popolna zapora ceste med Kandijskim mostom in Glavnim trgom. Med 14. in 22. uro bodo zaprta tudi javna parkirišča v okolici Športne dvorane Marof.
Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček.
Novice Na naših cestah več vojaških vozil
Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček.
Novice Slovenija vztraja, da je lani dosegla cilj dveh odstotkov BDP za obrambo
Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček.
Novice Obeležitev dneva Slovenske vojske z nepozabnim dogajanjem v Novem mestu
Slovenska vojska
Novice Začenja se mednarodna vojaška vaja Ramstein Guard 2026
 
obiskovalec Nataša Pirc Musar Borut Sajovic Ministrstvo za obrambo slovesnost nabornik oprema vojaki Slovenska vojska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.