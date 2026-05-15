Slovenska vojska (SV) danes zaznamuje svoj dan, kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno v soboto, ko bo med drugim v Športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big banda SV z gosti.

15. maja 1991 je steklo usposabljanje prve generacije nabornikov SV. V učnem centru Teritorialne obrambe na Igu je bilo sprejetih 180, v učnem centru v Pekrah pa 120 nabornikov. V knjigi Slovenska vojska v službi domovine so o vzdušju tega dne zapisali: "Pred obema centroma se je razlegal zvok harmonike, na avtomobilih so bile zastave, množica se je večala. Svojci so se veselili, da bodo njihovi sinovi prvič v zgodovini slovenskega naroda služili vojaški rok v slovenski vojski."

Bil je pomemben mejnik, ko so naborniki prvič prisegli in se usposabljali v materinščini, kar je okrepilo temelje narodne identitete, so zapisali v SV. Letos tako v SV zaznamujejo tudi 35 let služenja vojaškega roka v slovenskem jeziku.

Letos slovesnost v Novem mestu

Kot je na nedavni novinarski konferenci povedal namestnik načelnika Generalštaba SV Anže Rode, odgovoren za organizacijo in izvedbo praznovanja, se bo vse skupaj začelo ob 10. uri na Glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih SV uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v SV.

Na dogodku bo sodelovalo več kot 30 enot, predstavljenih pa bo več kot 60 vojaških poklicev in specialnosti, med drugim pehota, specialne sile, inženirstvo, artilerija, vojaško gorništvo, logistika, vojaška policija, mornarica, vojaško letalstvo, zdravstvena enota, Garda, Orkester Slovenske vojske in druge enote.

Posebna atrakcija bodo dinamične predstavitve ob Kandijskem mostu, ki bodo vključevala tudi prelete vojaških letal in helikopterjev, če bo vreme to omogočalo. Potekale bodo ob 11., 13. in 15. uri.

Ob 18. uri bo v Športni dvorani Marof sledila dvourna slovesnost s koncertom Big band orkestra SV, ki se mu bodo pridružili tudi drugi gostje. Zbrane bodo nagovorili predsednica republike Nataša Pirc Musar, minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic in načelnik Generalštaba SV Boštjan Močnik.

Zaradi prireditve bo v soboto med 7. in 18. uro popolna zapora ceste med Kandijskim mostom in Glavnim trgom. Med 14. in 22. uro bodo zaprta tudi javna parkirišča v okolici Športne dvorane Marof.