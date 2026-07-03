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Avtor:
A. P. K.

Petek,
3. 7. 2026,
17.31

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek
policija zgodba iskalna akcija Novo mesto Policijska uprava Novo mesto kampiranje deklica

Petek, 3. 7. 2026, 17.31

30 minut

Slovenska policija z zgodbo s srečnim koncem, ki ogreje srce: še ne triletno deklico našla celotna skupnost

Avtor:
A. P. K.

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policija, iskanje | Danes sta deklico in njeno mamico ponovno obiskali policistki. Podarili sta ji policijskega medvedka. V spomin na dogodek, ki ga bo, upamo, sčasoma prekril spomin na prijaznost ljudi, ki so ji pomagali, da se je varno vrnila v mamino naročje, so navedli na novomeški policijski upravi. | Foto PU Novo mesto

Danes sta deklico in njeno mamico ponovno obiskali policistki. Podarili sta ji policijskega medvedka. V spomin na dogodek, ki ga bo, upamo, sčasoma prekril spomin na prijaznost ljudi, ki so ji pomagali, da se je varno vrnila v mamino naročje, so navedli na novomeški policijski upravi.

Foto: PU Novo mesto

V četrtek popoldne so na Policijsko upravo Novo mesto prejeli obupan klic na pomoč iz kampa na območju Posavja. Klicala jih je državljanka Poljske, ker naj bi se izgubila njena hči, manj kot tri leta stara deklica. Deklice njena mama ni našla, zato je stekla obsežna in usklajena iskalna akcija pod vodstvom policistov. Kot so zapisali na policiji, je deklico po uri in pol požrtvovalnega iskanja vseh sodelujočih slab kilometer stran, v bližini koruznega polja, našla gostja kampa iz Škotske. "Malčico je v naročju prinesla do policistov, ti pa so jo vrnili v objem njene mamice. Trenutek, ki ga je težko opisati z besedami. Olajšanje. Solze. Sreča," so še ob zgodbi s srečnim koncem zapisali na policiji.

Manj kot tri leta stara deklica naj bi se s svojim bratcem le malo oddaljila z območja kampa in ko ju je mati izgubila iz vidnega polja, je stekla za njima, a deklice ni bilo nikjer. Klicala in iskala jo je, vendar je ni našla, so zgodbo o izgubljeni deklici začeli na policiji.

Stekla je hitra in obsežna iskalna akcija

Nemudoma so na kraj napotili vse razpoložljive policiste PP Brežice in vodnika službenega psa PP VSP Novo mesto. "Stekla je hitra, obsežna in usklajena iskalna akcija pod vodstvom policistov. Pregledovali smo območje kampa, nasipe, poti, okolico, vodne površine in vse kotičke, kamor bi malčica lahko zašla. V iskanje so se takoj vključili tudi varnostniki, gasilci in vodniki reševalnih psov. Neverjetna je bila samoiniciativnost gostov kampa iz številnih držav, ki so takoj prepoznali stisko in nesebično priskočili na pomoč," so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

"Vsakomur, ki je sodeloval pri iskanju, se je močno povečal utrip srca. Želja, da bi čim prej ugledali plavolaso malčico v beli oblekici z zelenimi rožicami, je bila neizmerna. Prav tukaj se je ponovno pokazalo, kako veliko moč imata človeška solidarnost in pripravljenost pomagati ljudem v stiski," so ob tem dodali na policiji.

Po uri in pol požrtvovalnega iskanja vseh sodelujočih je deklico slab kilometer stran, v bližini koruznega polja, našla gostja kampa iz Škotske. "Malčico je v naročju prinesla do policistov, ti pa so jo vrnili v objem njene mamice. Trenutek, ki ga je težko opisati z besedami. Olajšanje. Solze. Sreča," so še ob tem zapisali.

"Največjo moč skupnosti predstavljajo ljudje"

Deklico so nato pregledali reševalci, ki so prav tako takoj prispeli na kraj. Na svojem potepu je deklica na srečo utrpela le nekaj prask in je bila izčrpana zaradi vročine. "Najpomembneje pa je, da se je zgodba končala tako, kot smo si vsi želeli – srečno," so še zapisali in se zahvalili vsem sodelujočim v iskalni akciji ter dodali:

"Včerajšnja iskalna akcija je še enkrat pokazala, da največjo moč skupnosti predstavljajo ljudje. Ko stopimo skupaj in vsak prispeva svoj del, se lahko tudi zgodbe, polne strahu, obupa in negotovosti, končajo z nasmehom, objemom in solzami sreče."

policija zgodba iskalna akcija Novo mesto Policijska uprava Novo mesto kampiranje deklica
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