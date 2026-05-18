R. K.

Maja Tripar

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 11.40

Slovenska pevka, ki je umorila babico, je med zdravljenjem na psihiatriji napisala in izdala knjigo

Maja Tripar | Maja Tripar je po izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok. Kot pevka je nastopala v različnih glasbenih oddajah, med drugim je sodelovala v šovu Slovenija ima talent.  | Foto Mediaspeed

Maja Tripar je po izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok. Kot pevka je nastopala v različnih glasbenih oddajah, med drugim je sodelovala v šovu Slovenija ima talent. 

Foto: Mediaspeed

36-letna slovenska pevka Maja Tripar je pred petimi leti do smrti zabodla svojo babico. Zaradi diagnosticirane paranoidne shizofrenije se je zdravila v Enoti za forenzično psihiatrijo UKC Maribor, ki jo je aprila letos zapustila, neuradno poročajo Slovenske novice. Med obveznim psihiatričnim zdravljenjem je Tripar ustvarjala in snemala pesmi, napisala in izdala pa je tudi knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom je knjigo takoj po izdaji uspelo umakniti iz prodaje.

Maja Tripar je 6. aprila 2021 s kuhinjskim nožem v desno stran vratu zabodla svojo babico Marijo Tripar, ki je zaradi hudih poškodb umrla. Po zločinu je Tripar skušala zažgati babičino stanovanje in s tem uničiti dokaze, a se požar ni razvil. Na sodišču krivde ni priznala, saj da se dogodka ne spominja. Aprila 2022 ji je koprsko sodišče zaradi paranoidne shizofrenije izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, ki po zakonodaji lahko traja največ pet let.

Med obveznim psihiatričnim zdravljenjem je 36-letna Tripar ustvarjala in snemala pesmi. Potem ko je pred desetimi leti zbolela za shizofrenijo, je začela pisati dnevnik, s pisanjem pa je nadaljevala tudi v času zdravljenja. Pred sedmimi meseci je objavila pesem Kakšno bo vreme jutri?, napisala in izdala pa je tudi knjižni prvenec Zvezda črne kronike. Takoj potem ko je bila knjiga naprodaj, je bila prejšnji teden tudi umaknjena iz prodaje. Po neuradnih informacijah Slovenskih novic nekateri člani družine ne želijo, da bi bila takšna vsebina dostopna javnosti. 

Knjiga je bila umaknjena iz prodaje 

Medtem Tripar pojasnjuje, da avtobiografija ni ne orožje ne maščevanje. "Lahko bi sprožili le postopek za začasno odredbo o prepovedi prodaje knjige, če bi izkazali verjeten nastanek nepovratne škode – a tega po vsej verjetnosti ne bi mogli," je za omenjeni medij pojasnila Tripar. "Do nepovratne škode pa je že prišlo. Nekdo več ni živ, še pomnite? In želim si, da do česa takega ne bi več prišlo. Vsi smo lahko Aco (Šutar, op. a.), ampak vsi smo lahko tudi Marija," je še dodala. 

Slovenske novice neuradno še poročajo, da je Maja Tripar Enoto za forenzično psihiatrijo UKC Maribor pred kratkim zapustila. Po njihovih informacijah se ni vrnila v hišo v Bertokih, kjer sta z babico živeli vsaka v svojem stanovanju, ampak zdaj živi na Štajerskem. 

