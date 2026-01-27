Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
27. 1. 2026,
11.19

Slovenska častnik in podčastnik prispela na Grenlandijo

Grenlandija | Pripadnika Slovenske vojske sta v ponedeljek začela načrtovanje za sodelovanje v seriji vaj Arctic Endurance na Grenlandiji. | Foto Slovenska vojska

Pripadnika Slovenske vojske sta v ponedeljek začela načrtovanje za sodelovanje v seriji vaj Arctic Endurance na Grenlandiji.

Foto: Slovenska vojska

Na Grenlandijo sta prispela častnik in podčastnik Slovenske vojske, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost (Arctic Endurance). Na pot sta se odpravila v nedeljo, tja pa sta prispela v ponedeljek zvečer, je sporočila Slovenska vojska.

Pripadnika Slovenske vojske sta v ponedeljek začela načrtovanje za sodelovanje v seriji vaj Arktična odpornost na Grenlandiji, je na spletni strani sporočila Slovenska vojska. 

"Načrtovalni del se začenja z izvidovanjem in se bo nato nadaljeval s sodelovanjem na načrtovalnih konferencah, kjer bodo pripadniki oboroženih sil držav udeleženk potrdili in uskladili scenarije in prispevek posameznih držav," so dodali. 

Vlada Republike Slovenije je 17. januarja 2026 sprejela odločitev o sodelovanju dveh pripadnikov Slovenske vojske pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arctic Endurance pod vodstvom Danske z namenom podpore krepitvi regionalne varnosti.

