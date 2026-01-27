Slovenska častnik in podčastnik prispela na Grenlandijo

Na Grenlandijo sta prispela častnik in podčastnik Slovenske vojske, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost (Arctic Endurance). Na pot sta se odpravila v nedeljo, tja pa sta prispela v ponedeljek zvečer, je sporočila Slovenska vojska.

Pripadnika Slovenske vojske sta v ponedeljek začela načrtovanje za sodelovanje v seriji vaj Arktična odpornost na Grenlandiji, je na spletni strani sporočila Slovenska vojska.

"Načrtovalni del se začenja z izvidovanjem in se bo nato nadaljeval s sodelovanjem na načrtovalnih konferencah, kjer bodo pripadniki oboroženih sil držav udeleženk potrdili in uskladili scenarije in prispevek posameznih držav," so dodali.

Na podlagi sklepa @vladaRS sta častnik in podčastnik @Slovenskavojska že prispela na Grenlandijo, kjer se bosta vključila v načrtovanje sklopa mednarodnih vojaških vaj Arctic Endurance, ki z namenom krepitve regionalne varnosti poteka pod vodstvom Kraljevine Danske. pic.twitter.com/L31pvwQrE5 — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) January 26, 2026

Vlada Republike Slovenije je 17. januarja 2026 sprejela odločitev o sodelovanju dveh pripadnikov Slovenske vojske pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arctic Endurance pod vodstvom Danske z namenom podpore krepitvi regionalne varnosti.