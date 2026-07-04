Slovenko zalotili pri kraji: preskočila ograjo in ukradla dva kilograma fig

Po poročanju hrvaških medijev so policisti zaradi kaznivega dejanja tatvine kazensko ovadili 49-letno državljanko Slovenije. Ta je pred tremi dnevi okoli 21. ure preplezala ograjo na dvorišču podjetja v Brtonigli v hrvaški Istri, nato pa iz kleti ukradla dva kilograma fig, leseno lestev in kozarce.

Tatvino je osumljena izvedla v hiši na Ulici palih boraca v Brtonigli. Po odtujitvi predmetov jih je odnesla v stanovanje, kjer je bivala, a so jo pri tem po prijavi občana zalotili istrski policisti. Ti so jo prijeli in sprožili kriminalistično preiskavo.

Po zaključku preiskave bodo zoper 49-letnico na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo.