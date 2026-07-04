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Avtor:
Sa. B.

Sobota,
4. 7. 2026,
15.24

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Slovenka Hrvaška Istra tatvina policija

Sobota, 4. 7. 2026, 15.24

37 minut

Slovenko zalotili pri kraji: preskočila ograjo in ukradla dva kilograma fig

Avtor:
Sa. B.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Fige | Tatvino je osumljena izvedla v hiši na Ulici palih boraca v Brtonigli. | Foto Shutterstock

Tatvino je osumljena izvedla v hiši na Ulici palih boraca v Brtonigli.

Foto: Shutterstock

Po poročanju hrvaških medijev so policisti zaradi kaznivega dejanja tatvine kazensko ovadili 49-letno državljanko Slovenije. Ta je pred tremi dnevi okoli 21. ure preplezala ograjo na dvorišču podjetja v Brtonigli v hrvaški Istri, nato pa iz kleti ukradla dva kilograma fig, leseno lestev in kozarce.

Tatvino je osumljena izvedla v hiši na Ulici palih boraca v Brtonigli. Po odtujitvi predmetov jih je odnesla v stanovanje, kjer je bivala, a so jo pri tem po prijavi občana zalotili istrski policisti. Ti so jo prijeli in sprožili kriminalistično preiskavo.

Po zaključku preiskave bodo zoper 49-letnico na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo.

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