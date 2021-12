Slovenija je s Srbijo podpisala kupoprodajno pogodbo v znesku 1.089.200 švicarskih frankov (1,046 milijona evrov) za prodajo solastniškega deleža nepremičnine v Bernu, v katerem sta bila veleposlaništvo in rezidenca nekdanje SFRJ, zdaj pa je v njej srbsko veleposlaništvo, so danes sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Dodali so, da so se države naslednice leta 2016 dogovorile, da bodo skupaj prodale pet nepremičnin nekdanje SFRJ, med njimi tudi diplomatsko predstavništvo nekdanje SFRJ v Bernu. V tem času je zanimanje za nepremičnino izrazilo nekaj potencialnih kupcev, ki pa niso dali konkretne ponudbe. Letos je interes za odkup nepremičnine predstavila Srbija, ki ima nepremičnino tudi v posesti za potrebe svojega diplomatskega predstavništva.

Ponudba Srbije je bila po navedbah MZZ na ravni cenitve, ki jo je za nepremičnino pripravila pooblaščena cenitvena agencija, to je 7,78 milijona švicarskih frankov. Slovenija je kot solastnik 14-odstotnega deleža nepremičnine, kar je v skladu s 3. členom priloge B sporazuma o vprašanjih nasledstva, ponudbo sprejela in kot prva od držav naslednic tudi podpisala kupoprodajno pogodbo s Srbijo.

Nepremičnina na naslovu Seminarstrasse 5 je bila zgrajena leta 1978 za potrebe diplomatskega predstavništva nekdanje skupne države in se razprostira v dveh nadstropjih in mansardi. Neto površina je 1.835 kvadratnih metrov. Zgradba z značilno arhitekturo izstopa od okoliških nepremičnin. Kanton Bern jo je leta 2017 uvrstil na seznam spomeniško zaščitenih objektov.

Države naslednice so do zdaj skupaj uspešno prodale nepremičnine nekdanje SFRJ v Tokiu, Bonnu in New Yorku. V teku je tudi prodaja misije nekdanje SFRJ v New Yorku, ki bo zaključena predvidoma v prvem kvartalu prihodnjega leta, so še sporočili z MZZ.