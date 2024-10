Slovenija po Golobovih besedah aktivno podpira embargo na izvoz orožja v Izrael

Kot je poudaril Golob, embargo na izvoz orožja v Izrael sam po sebi ni rešitev za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Je pa eden od ukrepov, o katerih potekajo razprave na evropski ravni, pa tudi v Združenih narodih.

Po mnenju Slovenije je treba sprejeti vse ukrepe, ki bi pripeljali do zaustavitve vojnih razmer in vojaških napadov Izraela tako na Libanon kot tudi na Gazo. Tako bo podprla vse ukrepe mednarodne skupnosti, namenjene umiritvi razmer, je povedal premier.

"Ne samo to, smo med aktivnimi podporniki oziroma promotorji embarga za izvoz orožja," je še dejal. Prav tako si Slovenija aktivno prizadeva za to, da se v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom odpre vprašanje spoštovanja človekovih pravic. Pobudnici tega sta bili sicer Španija in Irska.

Golob pozval k ustavitvi napadov na mirovno misijo

Premier je obenem izraelske oblasti pozval k ustavitvi napadov na mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu (Unifil), v katerih je bilo pretekli teden ranjenih več pripadnikov misije. Glede morebitnega umika Unifila je medtem poudaril, da misijo na območju zelo potrebujejo.

Zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, kjer Izrael nadaljuje vojaško operacijo v Gazi kot odziv na lanskoletni napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas, obenem pa se med kopensko invazijo na jugu Libanona spopada s šiitskim gibanjem Hezbolah in obstreljuje druge dele države, je v ospredju današnjega vrha voditeljev članic EU in šestih zalivskih držav. Bližnji vzhod bo prav tako ena od osrednjih tem četrtkovega zasedanja Evropskega sveta.

Kot je ob prihodu na današnji vrh poudaril Golob, bo na obeh zasedanjih poudaril vlogo Jordanije v regiji, predvsem na humanitarnem področju, pa tudi pri zagotavljanju stabilnosti in miru.

"Dolžnost Evropske unije je, da jih pri tem podpremo," je dejal. EU lahko Jordanijo pri zaščiti svojega ozemlja podpre s finančnimi sredstvi in drugimi ukrepi, je pojasnil premier.