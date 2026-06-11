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Avtor:
M. L.

Četrtek,
11. 6. 2026,
16.55

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek

Natisni članek
vreme strela Telekom Slovenije

Četrtek, 11. 6. 2026, 16.55

19 minut

Pravočasno izklopite elektronske naprave

Slovenija med bolj strelno izpostavljenimi območji v Evropi

Avtor:
M. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Strela v Kopru | Poletne nevihte so lahko kratke, a zelo intenzivne, zato je preventiva – predvsem pravočasen izklop naprav – najenostavnejša in najcenejša zaščita pred posledicami udara strele. | Foto FB/Alja Marčić/ TopFoto Neurje

Poletne nevihte so lahko kratke, a zelo intenzivne, zato je preventiva – predvsem pravočasen izklop naprav – najenostavnejša in najcenejša zaščita pred posledicami udara strele.

Foto: FB/Alja Marčić/ TopFoto Neurje

Poletne nevihte s strelami so v Sloveniji pogost pojav, zato strokovnjaki opozarjajo, da je treba ob napovedanem nevihtnem vremenu pravočasno zaščititi elektronske naprave – tako doma kot na dopustu. Zaradi geografske lege, kjer se stikajo celinsko, mediteransko in gorsko podnebje, je naša država ena bolj izpostavljenih območij udarom strel v Evropi. V Sloveniji vsako leto zabeležimo približno 60 tisoč udarov strele, največ na severozahodu države.

Po podatkih merilnega sistema Scalar, ki ga je razvil Elektroinštitut Milan Vidmar, v Sloveniji vsako leto zabeležimo približno 60 tisoč udarov strele, kar pomeni okoli tri strele na kvadratni kilometer letno. Število se iz leta v leto močno spreminja. V zadnjih letih so bile razlike izrazite: leto 2023 je bilo približno povprečno nevihtno, leto 2025 blizu dolgoletnega povprečja, medtem ko je bilo leto 2024 izrazito nevihtno z več kot 70 tisoč udari strel. Največ strel je običajno zabeleženih na severozahodu države, kjer so vremenske razmere za nastanek neviht posebej ugodne.

Vse več naprav, vse več tveganja

Ob tem se povečuje tudi število elektronskih naprav v gospodinjstvih. Te so energetsko učinkovitejše, a pogosto delujejo dalj časa in so stalno priključene v omrežje. To pa pomeni večjo izpostavljenost poškodbam v primeru udara strele, saj je več naprav stalno povezanih na električno in telekomunikacijsko omrežje.

Kaj lahko povzroči udar strele?

Udari strele lahko poškodujejo ali uničijo občutljivo elektroniko, kot so modemi, televizorji in računalniki. V najslabšem primeru naprave postanejo neuporabne, poleg tega pa lahko pride tudi do izgube podatkov – fotografij, dokumentov in drugih pomembnih vsebin. Strokovnjaki na Telekomu Slovenije priporočajo preprost preventivni ukrep: pred nevihto ali odhodom od doma za dalj časa naprave izklopite iz električnega in telekomunikacijskega omrežja. | Foto: Telekom Slovenije Strokovnjaki na Telekomu Slovenije priporočajo preprost preventivni ukrep: pred nevihto ali odhodom od doma za dalj časa naprave izklopite iz električnega in telekomunikacijskega omrežja. Foto: Telekom Slovenije

Preprost ukrep z veliko učinka

Kot poudarjajo na Telekomu Slovenije, je pravočasen izklop naprav eden najučinkovitejših načinov zaščite. S tem se uporabniki izognejo okvaram, stroškom zamenjave opreme in morebitnim izpadom storitev, hkrati pa zmanjšajo tudi okoljski odtis elektronskih odpadkov. Ključno je, da naprave izključimo iz obeh omrežij – električnega in komunikacijskega.

Opozorila tudi na mobilnik in televizor

Uporabnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki uporabljajo mobilne in fiksne storitve, je na voljo brezplačna storitev Strela alarm. Učinkovita in praktična rešitev z SMS-sporočili opozarja na možnost udara strele v bližini fiksnega priključka, temelji pa na podatkih sistema Scalar.

Za aktivacijo storitve Strela alarm mora uporabnik poslati SMS na številko 041 145 000, vpisati STRELA, narediti presledek in dodati svoje uporabniško ime za fiksne storitve Telekoma Slovenije (npr. STRELA novakj).

Opozorila o nevihtah se naročnikom televizije prikažejo tudi neposredno na zaslonu televizorja.

Kaj storiti, če pride do poškodbe?

Če strela povzroči okvaro telekomunikacijske opreme, kot sta modem ali TV komunikator, je napako mogoče prijaviti prek tehnične podpore operaterja NEO Smartbox ali drugih kanalov za pomoč uporabnikom, pojasnjujejo na Telekomu Slovenije (brezplačna številka 041 700 700, e-pošta: tehnicna.pomoc@telekom.si, Moj Telekom ali digitalni svetovalec Maks).

Strokovnjaki ob tem še enkrat poudarjajo: poletne nevihte so lahko kratke, a zelo intenzivne, zato je preventiva – predvsem pravočasen izklop naprav – najenostavnejša in najcenejša zaščita pred posledicami udara strele.

vreme strela Telekom Slovenije
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