Slavoj Žižek: "Če ste ostri, odločni, glasujte za Levico"

V Centru urbane kulture Kino Šiška ta večer poteka debata z naslovom Čas pošasti, na kateri svoja pogleda na današnji politični in družbeni trenutek soočata sokoordinator Levice Luka Mesec in filozof Slavoj Žižek.

Izhodišče pogovora je znana misel Antonia Gramscija, da v času, ko stari svet umira in se novi šele rojeva, nastopi "čas pošasti". Govorca razpravljata o tem, kakšne "pošasti" danes zaznamujejo svet, kako razumeti novo razmerje sil v globalni politiki, vse od politike Donalda Trumpa do vzpona Kitajske, ter kakšna naj bo vloga EU in Slovenije v hitro spreminjajočem se svetu.

Slavoj Žižek je na začetku spregovoril tudi o tem, o čem se pravzaprav odločamo na prihajajočih volitvah 22. marca in kakšne politične izbire bodo zaznamovale prihodnja leta.

"Živimo v času, ko se bodo zgodili prelomi, pa če še tako dobro vodite sistem. Zato, če ste ostri, odločni, glasujte za Levico," je povedal in dodal še: "To ni čas dogovora. Zdaj je čas za najostrejše in brezpogojne razlike. Na primer Trump v Ameriki. Zakaj je zmagal? Ker ni poslušal teh idiotov: 'Ne smeš izgubiti sredine.' Ne! On je rekel, gremo radikalno desno."

Nadaljeval je, da "mora v vladi ostati osrednji akter, ki daje pobudo – to je Levica", saj Levica bolje vidi celoto in se zaveda, da prihajajo prelomi ter nevarnosti, ki jih drugi pogosto spregledajo ter da potrebujemo tudi stabilno vladanje, vendar mora ob njem obstajati politična sila, ki opozarja na širšo sliko in na izzive, ki prihajajo. "In tudi to je Levica."

Preberite tudi: