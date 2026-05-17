Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
12.10

Osveženo pred

9 minut

Skoraj ni več dvomov o Janezu Janši: vse bo znano do torka

Janez Janša | Janezu Janši se nasmiha (vnovična) izvolitev za predsednika vlade. | Foto STA

V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi - Demokrati ter NSi, SLS in Fokus - v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi.

Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja, v katerem je bila lahko edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade predsednica republike, se bo v torek iztekel še 14-dnevni rok v okviru drugega kroga. V njem lahko svojega kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Demokrati in NSi že potrdili vstop v koalicijo

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janše, ki je po spremembi zakona o vladi z Demokrati ter NSi, SLS in Fokus v minulih dneh usklajeval koalicijsko pogodbo. Organi Demokratov in NSi so vstop v koalicijo že potrdili, do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature se morajo do tega opredeliti še v SDS, pa tudi SLS in Fokusu.

Stevanovićevi ne bodo v vladi, bodo pa podprli Janeza Janšo

V nastajajoči vladi pa, kot kaže, ne bo Resnice. So pa v soboto napovedali, da bodo poslanci prispevali podpise h kandidaturi Janše in ga tudi podprli na glasovanju o mandatarju. Stranke SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokus imajo skupaj 43 glasov, z Resnico pa jih bodo imeli 48.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je potrdil, da bo njegova stranka Resnica za mandatarja podprla prvaka SDS Janeza Janšo. | Foto: Ana Kovač Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je potrdil, da bo njegova stranka Resnica za mandatarja podprla prvaka SDS Janeza Janšo. Foto: Ana Kovač

Janša: Novo vlado bi lahko dobili v začetku junija

Volitve o kandidatu ali kandidatih za predsednika vlade v drugem krogu se po poslovniku DZ opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur. Glasovanje bi torej lahko sledilo najhitreje v petek, 22. maja. Janša je v minulih dneh ocenil, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija.

Kaj pa drugi scenariji?

Če bi prišlo do presenečenja in v drugem krogu kandidat za mandatarja ne bi bil izvoljen, predsednik republike razpusti DZ in razpiše nove volitve, razen če DZ v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovnih volitev predsednika vlade. Za njegovo izvolitev zadošča večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Janša je sicer že napovedal, da SDS v tem "dodatku" vlade ne bo sestavljala.

