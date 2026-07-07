Torek, 7. 7. 2026, 12.05
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Šircelj predstavil predlog zakona o demografskem skladu #vŽivo
Minister za finance Andrej Šircelj je v včerajšnjem pogovoru v Odmevih zagotovil, da bodo novi demografski sklad vodili visoko profesionalni strokovnjaki. Dejal je, da bo prinesel večjo gotovost v pokojninski sistem. Na novinarski konferenci bo spregovoril o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu.
Finančni minister Andrej Šircelj in državni sekretar na ministrstvu Peter Papež sta na novinarski konferenci predstavila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je šel danes v javno obravnavo.
Šircelj je v uvodu poudaril, da je eden od izivov sodobnega sveta demografija.