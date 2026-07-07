Šircelj predstavil predlog zakona o demografskem skladu #vŽivo

Minister za finance Andrej Šircelj je v včerajšnjem pogovoru v Odmevih zagotovil, da bodo novi demografski sklad vodili visoko profesionalni strokovnjaki. Dejal je, da bo prinesel večjo gotovost v pokojninski sistem. Na novinarski konferenci bo spregovoril o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu.

Finančni minister Andrej Šircelj in državni sekretar na ministrstvu Peter Papež sta na novinarski konferenci predstavila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je šel danes v javno obravnavo.

Šircelj je v uvodu poudaril, da je eden od izivov sodobnega sveta demografija.