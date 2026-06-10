Finančni minister Andrej Šircelj napoveduje revizijo državnih izdatkov, spremembe v sistemu plač javnega sektorja in zmanjšanje števila zaposlenih v javni upravi. Ob tem poudarja, da je morebitni dvig DDV zgolj ena od možnosti in da bo vlada najprej iskala prihranke na odhodkovni strani proračuna.

V pogovoru za Odmeve na TV Slovenija je minister poudaril, da prihodki državnega proračuna sicer rastejo, vendar precej počasneje od odhodkov. Medtem ko prihodki naraščajo za približno sedem odstotkov, odhodki rastejo po stopnji okoli dvanajstih odstotkov.

"Ta trend je treba zaustaviti oziroma obrniti, sicer se bo primanjkljaj še povečeval," je opozoril.

Revizija projektov in javnih naročil

Po besedah ministra bodo vsa ministrstva v prihodnjih tednih pripravila pregled porabe in predloge za zmanjšanje stroškov. Kot področja, kjer vidi možnosti za prihranke, je omenil javna naročila, zlasti na področju zdravstva, in nekatere infrastrukturne projekte.

Posebej kritičen je bil do rasti stroškov plač v javnem sektorju, za katere meni, da so v zadnjih letih ušli izpod nadzora.

Dvig DDV ni prva izbira

Čeprav je v javnosti veliko razprav o morebitnem zvišanju davka na dodano vrednost, Šircelj poudarja, da vlada o tem za zdaj ne razmišlja kot o prvem ukrepu. "Nesmiselno je dvigovati DDV, preden zmanjšamo odhodke, ki so nenormalno zrasli," je dejal.

Po njegovih besedah višji DDV ostaja ena izmed možnosti za stabilizacijo javnih financ, vendar šele po tem, ko bodo izčrpane druge možnosti.

Reforma plačnega sistema

Minister je napovedal tudi spremembe pri plačnem sistemu javnega sektorja. Po njegovem mnenju zadnja reforma ni prinesla dejanskih sprememb, temveč zgolj zvišanje plač.

Zavzema se za uvedbo več plačnih stebrov za posamezne poklicne skupine, kot so zdravstvo, policija in vojska. Razlog vidi v tem, da so nekateri poklici zaradi mednarodne konkurenčnosti in razmer na trgu dela težje primerljivi z drugimi zaposlenimi v javnem sektorju.

Po njegovem mnenju bi moral sistem bolj nagrajevati uspešnost in kakovost dela.

Napoveduje tudi zmanjšanje števila zaposlenih

Šircelj je potrdil, da vlada načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Postopki naj bi potekali v skladu z zakonodajo in v sodelovanju s socialnimi partnerji.

Pri tem bo treba presoditi, katera delovna mesta so nujno potrebna, katera se podvajajo in kje bi bilo mogoče organizacijo dela racionalizirati.

Demografski sklad za pokojnine

Med prioritetami vlade ostaja tudi ustanovitev demografskega sklada, na katerega bi prenesli del državnega premoženja. Namen sklada bi bil dolgoročno zagotavljati dodatne vire za pokojninsko blagajno.

Minister zagotavlja, da sklad ne bo vlagal v pretirano tvegane naložbe, temveč bo deloval po uveljavljenih mednarodnih merilih upravljanja.

Več konkurenčnosti za višjo blaginjo

Glede gospodarskih izzivov je Šircelj poudaril, da želi vlada s povečanjem produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva ustvariti pogoje za hitrejšo gospodarsko rast.

"Če bomo izvedli ukrepe, ki povečujejo konkurenčnost gospodarstva, bomo čez štiri leta živeli v večjem blagostanju," je prepričan minister.