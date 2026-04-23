V reprezentativnih sindikalnih centralah so poslance t. i. tretjega bloka pozvali k umiku predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije iz zakonodajnega postopka oz. k ohranitvi le ukrepov zoper draginjo. Kot so dodali, so sami zavezani dialogu, a če bodo predlagatelji enostransko vztrajali pri svojem, so pripravljeni tudi na konflikt.

V osrednjih sindikalnih organizacijah so danes poudarili, da predlagani ukrepi niso interventne narave, torej njihov primarni namen ni blažitev posledic krize. "Gre za poskus, da se pod krinko nujnosti sprejme rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem in kapitalu ter posegajo v temeljna načela socialne države," so zapisali v sporočilu za javnost.

Razen ukrepov, ki se nanašajo na znižanje DDV za osnovna živila in znižanje stroškov energije, "gre za že večkrat slišane predloge iz železnega repertoarja delodajalskih organizacij, ki so jih predlagatelji nekritično, brez resne presoje, povzeli v svoj predlog zakona". "Negativne posledice takšnih ukrepov bodo lahko pozneje občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednjimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi," so posvarili sindikalisti.

Kot so nadaljevali, še naprej nasprotujejo predlogom od socialne kapice do polnega dvojnega statusa upokojencev, prisilnega upokojevanja, regresnih zahtevkov in zniževanja davkov na določene kapitalske dobičke.

Ti predlogi "ne le zmanjšujejo, temveč v celoti ukinjajo solidarnost med zavarovanci v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, številnim delavcem ukinjajo možnost prejemanja spodbud za daljše ostajanje v zaposlitvi in jim proti njihovi volji prekinjajo pogodbe o zaposlitvi, zmanjšujejo odgovornost delodajalcev za varnost in zdravje pri delu ter namesto višje obdavčitve premoženja prinašajo dodatne dobičke tistim z večjim številom nepremičnin, ki jih oddajajo v najem, brez varovalk, da bi imeli dejansko od tega kaj vsaj tisti, ki stanovanja najemajo", so nanizali.

Finančne posledice so po njihovem mnenju bistveno podcenjene

Posebej so razočarani zaradi predvidenega posega na področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter prispevkov za socialno varnost, ki je predlagan kljub lanski uskladitvi pokojninske reforme na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ko je bil sklenjen tudi dogovor, da se bo problematika prispevkov obravnavala celostno, v okviru socialnega dialoga in v soglasju s socialnimi partnerji.

V sindikalnih centralah so ponovili, da predlog interventnega zakona ne navaja finančnih posledic vseh predlaganih ukrepov, finančne posledice nekaterih rešitev pa naj bi bile bistveno podcenjene.

"V vsakem primeru pa predlog zakona ne predvideva nobenih ukrepov, ki bi zagotovili nadomestitev izpada davčnih prihodkov ter s tem preprečili posege v pravice iz javnih sredstev in v obseg ali kakovost javnih storitev," so navedli.

Pripravljeni na oba scenarija: dialog in konflikt

Sindikalisti so v tej luči poslance strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica pozvali k umiku predloga iz zakonodajnega postopka ali le ohranitvi ukrepov zoper energetsko krizo in draginjo. V tem primeru pričakujejo, da se v razpravo ustrezno vključi vse socialne partnerje. Skupaj naj bi dorekli varovalke, s katerimi bi zagotovili, da bi na primer znižanje DDV na osnovna živila dejansko doseglo svoj namen, ne pa le povečevalo dobičke podjetij.

"Vse preostale vsebine /.../ pa sodijo v resen, strokoven in vključujoč socialni dialog v času, ko bo imenovana vlada s polnimi pooblastili ter bo imela pooblastila za njihovo obravnavo v okviru ESS in njegovih delovnih teles," so poudarili v centralah in dodali, da so stranke tretjega bloka pred volitvami poudarjale sodelovanje, dialog, preseganje delitev in grajenje mostov.

Na koncu so izpostavili svojo zavezanost dialogu, a ob tem opozorili, da so pripravljeni na oba scenarija, tako na dialog kot tudi na konflikt, če bi predlagatelji enostransko vztrajali pri svojih predlogih.

Pod izjavo so podpisani predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, Slovenske zveze sindikatov Alternativa in Zveze delavskih sindikatov Slovenije.