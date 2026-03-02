V Telekomu Slovenije zagotavljajo varno, zanesljivo omrežje in rešitve, ki so ključne tudi v kriznih trenutkih. A pri sistemu javnega obveščanja in alarmiranja SI-ALARM ni dovolj le to, da omrežna infrastruktura deluje brezhibno – pomemben del varnosti je tudi na strani uporabnikov. Če telefon ni posodobljen ali pravilno nastavljen, potisnega sporočila SI-ALARM preprosto ne bo prikazal. Zato je smiselno, da si vsak vzame minuto in preveri, ali je njegova naprava pripravljena.

SI-ALARM je sistem javnega obveščanja in alarmiranja, namenjen hitremu opozarjanju prebivalcev na nevarnost (npr. izredne razmere, naravne nesreče, varnostna tveganja). Sporočilo se na telefonu prikaže kot potisno obvestilo, a le, če naprava izpolnjuje osnovne pogoje.

Ključni pogoj: prava različica operacijskega sistema

Da mobilni telefon potisna sporočila SI-ALARM prikaže, mora imeti uporabnik nameščeno ustrezno različico operacijskega sistema. Pri androidnih telefonih je to Android 12 ali novejši, pri Applovih napravah pa iOS 26, ki je na voljo za iPhone 11 in novejše modele.

Če telefon ni posodobljen na zahtevano različico, potisnega sporočila SI-ALARM ne bo prikazal. Dobra novica je, da v večini primerov ni potrebe po nakupu novega telefona: večina naprav, izdelanih po letu 2019, prejem takšnih sporočil že podpira, le posodobiti jih je treba.

3 hitri napotki: preverite v eni minuti

Najhitrejši korak je, da na telefonu preverite, ali so na voljo posodobitve programske opreme. Na Androidu to običajno najdete v Nastavitvah pod razdelkom Sistem in nato Posodobitev programske opreme, na iPhonu pa v Nastavitvah pod Splošno ter Posodobitev programske opreme.

Ko telefon posodobite, je smiselno še enkrat preveriti, katero različico operacijskega sistema dejansko uporabljate, da boste mirni, da izpolnjuje pogoj za prikaz obvestil. Če ste mobilni telefon kupili v zadnjih petih ali šestih letih, je velika verjetnost, da ste že pripravljeni – vseeno pa se splača vzeti minuto in to potrditi, saj gre za opozorila, ki so namenjena temu, da nas pravočasno obvestijo o nevarnosti.

Več informacij o sistemu SI-ALARM je na voljo na Telekom Slovenije.