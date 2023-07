Sever države zajela izjemno močna nevihta, možna tudi toča

Popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni in severozahodni Sloveniji možne močnejše nevihte, za ta del države je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo. Sever države je že zajel rahel dež, ponekod piha tudi močan veter. Portal Neurje.si opozarja, da izredno močna točonosna supercelica zdaj potuje proti Prlekiji.

Portal Meteinfo Slovenija poroča, da je Volčino v Slovenskih goricah zajela nevihta, ki jo spremlja močan naliv, nevihtni piš in lokalno tudi toča.

"V naslednjih urah lahko predvsem na severovzhodu Slovenije še nastane kakšna močnejša nevihta, a dogajanje ne bo tako burno in obsežno kot včeraj. V višinah je namreč manj vetra, zato bodo nevihte zajele le manjša območja in prepotovale krajše razdalje kot ob včerajšnjem silovitem neurju," so napovedali.

Fotografije in videoposnetke današnjega vremenskega dogajanja nam lahko pošljete na e-poštni naslov: novice.siol@tsmedia.si.

V petek oranžno opozorilo za vso Slovenijo

Kot napovedujejo na portalu neurje.si, lahko v popoldanskih urah na severu in severovzhodu države razvije ali Slovenijo z avstrijske smeri doseže posamezna nevihta, tudi močnejše narave. Ponekod je tudi možnost neviht z močnejšimi nalivi, silovitim vetrom, možna je tudi toča. Na razvoj močnejših neviht bo vplival vetrovni stržen, ki je na tem predelu ugoden. Nevihte bodo potovale v smeri proti vzhodu in jugovzhodu.

Za petek je za področje celotne Slovenije Arso izdal oranžno opozorilo. Vreme bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V sredinem neurju poškodovanih še dodatnih 100 tisoč kubičnih metrov drevja Tudi sredino neurje, ki je najbolj prizadelo severni in severovzhodni del države, je za seboj pustilo razdejanje v gozdovih. Po prvih ocenah je bilo podrtih in poškodovanih 100 tisoč kubičnih metrov lesne mase. Škoda v gozdovih zaradi vetroloma v tem in preteklem tednu po ocenah znaša že več kot 450 tisoč kubičnih metrov, je sporočil zavod za gozdove. V sredo je veter največ škode povzročil v gozdovih na območju gozdnogospodarskega območja Bled, in sicer v dolinah Radovna, Krma in Kot, kjer je ocenjeno za več kot 60 tisoč kubičnih metrov podrtih dreves. Podirali so se celotni sestoji, zaradi obsežnosti so tako še vedno neprevozne posamezne ceste. Poleg tega so prizadeta še gozdnogospodarska območja Tolmin, Kranj, Nazarje, Slovenj Gradec, kjer so podrta posamezna drevesa ob robovih in infrastrukturah, ponekod je podiralo v šopih. V večini primerov gre za izruvana drevesa in polomljena debla, ki predstavljajo posebno nevarnost pri poseku in spravilu poškodovanega lesa, so opozorili v Zavodu za gozdove Slovenije. Zavod je za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov, podobno kot ob preteklih naravnih ujmah v gozdovih, prilagodil svoje delo in si določil prioritete. Glavna prioriteta je zagotavljanje varnosti vseh, ki sodelujejo pri sanaciji poškodovanih gozdov. Prvi ukrep ob začetku sanacijskih del po vetrolomu je odstranitev podrtega drevja z javnih in gozdnih cest. Prednost imajo tiste, ki omogočajo dostop do kmetij in zaselkov ali zagotavljajo dostop do pomembne javne infrastrukture. Kot pravi zavod, se mora sanitarna sečnja prednostno začeti na območjih, kjer prevladuje smrekov gozd, da se prepreči še večja namnožitev podlubnikov in posledično za lastnike gozdov še večja gospodarska škoda. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi odstranjevanju podrtega drevja iz vodotokov, kjer lahko pride do zajezitve vode ob večji količini padavin prek zime in s tem do dodatnih škod. Lastniki lahko vse podrobnejše informacije in napotila v zvezi s sanacijo dobijo pri krajevno pristojnih revirnih gozdarjih, ki najbolje poznajo razmere in lahko individualno svetujejo ob izdaji odločb ob odobritvi poseka dreves, svetuje zavod. Opozarja tudi, da so vremenske razmere še vedno zelo nepredvidljive, zato naj se lastniki pregledovanja svojih gozdov in pozneje sanacije lotijo po umiritvi razmer. "Posek v ujmah prelomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato lastnikom gozdov priporočamo, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to primerno opremljeni in usposobljeni. V nasprotnem primeru naj za delo raje najamejo usposobljene gozdne delavce," svetujejo. Še vedno velja tudi opozorilo, da je v gozdovih in predvsem na robovih, ob gozdnih cestah veliko polomljenih dreves, visečih vej, zato naj rekreativci ne zahajajo v poškodovane gozdove.

Evakuirali ujete pohodnike na Krmi in Kotu

Močan veter je v sredo popoldne v Radovni podrl veliko dreves, ki so padla čez cesto in območje odrezala od sveta. Kranjskogorskim gasilcem je ob pomoči gozdarjev in drugih služb danes dopoldne uspelo zagotoviti tolikšno prevoznost ceste do Krme in Kota, da so lahko evakuirali tam ujete pohodnike. Ceste sicer ostajajo zaprte za promet.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Mojstrani povedal poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Kranjska Gora Blaž Lavtižar, je sredino neurje na širšem območju Radovne ter dolin Krma, Kot in Vrata povzročilo obsežen vetrolom. Podrta drevesa so presekala cestne komunikacije, s čimer je bil onemogočen cestni promet, prekinjena je bila tudi oskrba z električno energijo in vodo.

Med današnjim reševanjem z gora je helikopterska posadka @Slovenskavojska v dolini Radovne v objektiv ujela posledice nedavnih neurij. pic.twitter.com/YI2zdM7HLh — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) July 20, 2023

V dolini Krma je ostalo ujetih okoli 120 ljudi, ki so se vrnili z gora. Med njimi je bila tudi skupina 35 slepih oziroma slabovidnih in 35 njihovih spremljevalcev. Kot je povedal vodja Gorske reševalne službe Mojstrana Iztok Arnol, so sestopili do Kovinarske koče v Krmi, kjer so nato zaradi podrtega drevja obstali.

Gorskim reševalcem se je do njih uspelo prebiti v sredo okoli 23. ure, pri čemer so jim prinesli hrano in zdravila, ki so jih nekateri potrebovali. Sicer pa jim, kot je dejal Arnol, ni bilo hudega, vzdušje je bilo dobro in ni jih bilo strah.

Ujeti planinci so prespali v koči, večinoma na klopeh. Danes zjutraj so za tri, ki so bili bolni oziroma so imeli nujno stanje, zagotovili prevoz s helikopterjem. Prevoz preostalih je potekal po cesti. Kranjskogorskim gasilcem je namreč danes nekaj čez 10. uro ob pomoči gozdarjev in podjetij s težko gradbeno mehanizacijo uspelo zagotoviti prevoznost ceste do Krme.

Gasilci so se prebili tudi do Kota, od koder so prav tako uspešno evakuirali ljudi. V Kotu je ostala ujeta francoska družina. Noben član družine ni poškodovan, reševalci pa so bili z njimi ves čas v stiku. Noč so preživeli v avtu, imeli pa so tudi dovolj hrane in pijače.

Po pregledu doline so sicer gorski reševalci tam našteli še sedem avtomobilov, najverjetneje od planincev, ki so še v hribih. Kot so pojasnili, niso prejeli nobenega obvestila o kakšni pogrešani osebi.

Neurje zahtevalo eno življenje, po udaru strele poškodovana dva človeka

Na Bledu se je zgodila tragedija, ko je podrto drevo padlo na dva sprehajalca, pri čemer je 32-letna tuja državljanka umrla, drugi sprehajalec pa je huje poškodovan.

Tragično bi se lahko končalo tudi med plavalci in suparji, ki jih je močno neurje nepripravljene ujelo v Blejskem jezeru. Gasilci in potapljači so iz jezera rešili dva plavalca in tri osebe s supi, poroča uprava za zaščito in reševanje. Blejski župan Anton Mežan je dodal, da so dlje časa iskali tudi štiri ljudi, ki so nato sami dosegli obrežje. Ribič je s čolnom rešil utapljajočega se otroka.

"Opažam, da tako domači kot tuji turisti mislijo, da jim je dovoljeno vse in se jim ne more nič zgoditi," je dejal Mežan. Kot je poudaril, se je prav v sredo pokazalo, kako pomembno se je kopati na urejenem kopališču, kjer so prisotni tudi reševalci iz vode, ne pa plavati po vsem jezeru. Prav tako so po vsem jezeru razpršeni suparji, velik pritisk pa je zlasti na območju otoka, zato bodo predvsem zaradi varnosti potrebne spremembe plovbnega režima na jezeru, je napovedal župan.

V Mozirju sta bila v udaru strele poškodovana dva človeka.

Močni sunki vetra so v več krajih podirali drevje in odkrivali strehe, motena je bila oskrba z električno energijo. Podrto drevje je marsikje oviralo promet, ponekod je voda zalivala objekte, predvsem na območju Metlike in Črnomlja pa je padala debela toča.

Neurje je opustošilo širšo okolico Kamnika, poroča Kamnik Info. Večji del občine je še vedno brez elektrike, zaradi posledic neurja in odprave škode so zaprti otroška igrišča in kamniški bazen.

Veter odnesel streho jeseniške bolnišnice

Veter je odnesel del strehe na eni od bolnišničnih stavb na Jesenicah, a danes bolnišnica že nemoteno deluje. "To je najstarejša stavba v naši bolnišnici. Streho je dvignilo približno v od tretjinskem do polovičnem obsegu, in ker je bil zraven tudi naliv, je voda zalila tretje nadstropje oziroma mansardo. V tem nadstropju so administrativni prostori in prostori za osebje, ki nam jih je z določenimi prilagoditvami danes že uspelo sanirati, samo klinično delo in oskrba pacientov pa nista popolnoma nič prizadeta, tako da bolnišnica Jesenice danes dela povsem normalno," je dejala v. d. direktorice Petra Rupar.

Hkrati se je včeraj povečal prihod poškodovanih oseb v urgentni center. Med drugim so obravnavali primer poškodovanca, ki mu je v neurju padla skala na nogo in ga močno poškodovala, ter poškodovanca, ki ga je veter odpihnil s poti pri sestopu s Triglava.

V koprskem pristanišču s priveza odtrgalo kontejnersko ladjo

V koprskem pristanišču se je v sredo zvečer zaradi severnega vetra, ki je pihal s hitrostjo 140 kilometrov na uro, s priveza odtrgala 350 metrov dolga kontejnerska ladja.

S krmo se je močno približala potniškemu terminalu, a se ga glede na prve podatke ni dotaknila, tako da večje škode ni bilo, so danes zjutraj za STA povedali na pristaniški kapitaniji.

Na delu gasilci iz 300 gasilskih enot, poškodovana gasilec in električar

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so se po sredini popoldanski nevihti v odpravljanje posledic neurja vključili gasilci iz približno 300 gasilskih enot. Pri posredovanju sta se poškodovala gasilec in električar.

Delo nadaljujejo tudi danes, ko bodo lahko pristojni natančneje ocenili škodo.

Poleg gasilcev so na terenu tudi delavci elektropodjetij, ki po sredinem neurju odpravljajo okvare na omrežju. Na območju Elektra Maribor je brez napajanja z električno energijo še okoli 900 odjemalcev, na območju Elektra Ljubljana še okoli 2.000, na območju Elektra Celje pa 167 uporabnikov.

Popoldne znova mogoče posamezne plohe in nevihte, Arso izdal oranžno opozorilo

Vremensko dogajanje se je že ponoči nekoliko umirilo, bodo pa predvsem popoldne in zvečer v severovzhodni in severozahodni Sloveniji mogoče močnejše nevihte, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Za ta del Slovenije je izdano oranžno opozorilo.

Dobro jutro, danes in jutri bo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nekoliko hladneje bo kot minule dni. pic.twitter.com/XLlCbVsufG — ARSO vreme (@meteoSI) July 20, 2023

Prav tako se bo v petek verjetnost krajevnih padavin povečala povsod po Sloveniji, zato so za petek izdali oranžno opozorilo za vso državo.