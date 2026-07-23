Četrtek, 23. 7. 2026, 7.12
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Šestdesetletniku zasegli večjo količino prepovedane droge in mu odvzeli prostost
Ljubljanski kriminalisti so v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 60-letnem osumljencu na območju Ivančne Gorice. Tam so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja. Našli in zasegli so več kot 450 sadik in okoli 15 kilogramov že posušene prepovedane droge ter pripomočke za gojenje, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.
Osumljenca so pridržali, v nadaljevanju pa so ga zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. V preteklosti je bil zaradi tovrstnih kaznivih dejanj že obravnavan.