Šestdesetletniku zasegli večjo količino prepovedane droge in mu odvzeli prostost

Ljubljanski kriminalisti so v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 60-letnem osumljencu na območju Ivančne Gorice. Tam so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja. Našli in zasegli so več kot 450 sadik in okoli 15 kilogramov že posušene prepovedane droge ter pripomočke za gojenje, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.