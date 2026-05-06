Avtor:
M. L.

Sreda,
6. 5. 2026,
13.38

ZPMS branje Bralna značka

Bralna značka: nagradili najvztrajnejše mlade bralce

Šest tisoč osnovnošolcev prejelo prav posebno nagrado

Zaključek Bralne značke | Foto Društvo Bralna značka Slovenije

Foto: Društvo Bralna značka Slovenije

V Cankarjevem domu so na sklepni prireditvi projekta Bralna značka nagradili učence, ki so vseh devet let osnovne šole vztrajali pri branju. Tradicionalnega srečanja devetošolcev se je udeležila približno petina vseh zlatih bralk in bralcev iz Slovenije ter slovenskih šol v Italiji.

Na slovesnosti v Gallusovi dvorani se je zbralo več kot 1.300 zlatih bralcev in njihovih mentorjev. Vseh zlatih bralcev je sicer precej več – v zadnjem desetletju jih je med 30 in 40 odstotki generacije, letos več kot 6.000. Vsak od njih v devetih letih prebere najmanj 45 knjig, vsi sodelujoči učenci (okoli 140 tisoč) pa vsako leto skupaj preberejo približno 700 tisoč knjig.

Posebno darilo za zlate bralce

Ob koncu osnovne šole so letošnji zlati bralci prejeli posebno knjižno darilo – zbirko slovenskih pesmi Naši komadi, ki jo je izbral Andrej Ilc. Gre za del tradicije, s katero organizatorji že leta nagrajujejo vztrajnost in predanost branju – devetošolci ob koncu šolanja prejmejo knjigo kot simbolno priznanje. 

Praznik knjige, ustvarjalnosti in mladih

Program prireditve je povezoval Boštjan Gorenc - Pižama, sodelovali pa so tudi priznani ustvarjalci, med njimi Andrej Rozman - Roza in Anja Zag Golob. 

Pogovor z mladimi bralci | Foto: Društvo Bralna značka Slovenije Pogovor z mladimi bralci Foto: Društvo Bralna značka Slovenije

Za glasbeni del prireditve je poskrbel Janez Dovč. | Foto: Društvo Bralna značka Slovenije Za glasbeni del prireditve je poskrbel Janez Dovč. Foto: Društvo Bralna značka Slovenije

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS in Telekom Slovenije sta v okviru projekta Zlata bralka, zlati bralec devetošolcem do zdaj podarila že 367.500 knjig. 

