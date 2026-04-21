Celjski policisti so bili danes obveščeni, da je šest osnovnih šol na območju Celja prejelo sporočila z grožnjami. Po navedbah policije objava ni bila usmerjena proti nobeni konkretni šoli ali osebi, so pa na vse šole, ki so prejele tovrstna sporočila, takoj napotili policiste z namenom spremljanja varnostno relevantnih dogodkov.

Po navedbah Policijske uprave Celje se policija na vsak tak primer odzove nemudoma in izvede vse nujne ukrepe za ugotavljanje izvora sporočila ter resnosti groženj. "Ob tem preverimo vse okoliščine, ukrepamo v okviru svojih pristojnosti ter o ugotovitvah obveščamo pristojne službe," so navedli v sporočilu.

Kot so izpostavili, na policiji tovrstne dogodke sistematično beležijo, povezujejo in analizirajo, kar jim omogoča prepoznavanje morebitnih vzorcev ter teritorialno in vsebinsko povezanih varnostnih pojavov.

Grožnje ocenjene kot nizke

"Na podlagi teh ugotovitev načrtujemo nadaljnje aktivnosti in dnevno ocenjujemo varnostne razmere ter prilagajamo ukrepe za zagotavljanje najvišje možne ravni varnosti. V konkretnem primeru so bile na podlagi zbranih informacij grožnje ocenjene kot nizke," so izpostavili.

Med ključne ukrepe po navedbah policije spada tudi tesno sodelovanje s šolami ter izvajanje aktivnosti za zagotavljanje varnosti otrok v širšem šolskem prostoru. "Naš skupni cilj je zagotoviti občutek varnosti vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih ustanovah," so še navedli.