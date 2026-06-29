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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
6.20

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
dohodnina Finančna uprava RS izračun ugovor

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 6.20

1 ura, 19 minut

Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine iz drugega svežnja

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Dohodnina, spletni portal eDavki | Skupaj je bilo letos izdanih 1.572.793 informativnih izračunov dohodnine. | Foto STA

Skupaj je bilo letos izdanih 1.572.793 informativnih izračunov dohodnine.

Foto: STA

Na Finančni upravi RS samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600.000 zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo – če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na finančni upravi. Zavezanec pa lahko v ugovoru uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej.

V 30 dneh izračun samodejno postane odločba

Konec maja je finančna uprava odpremila na pošto informativne izračune za 581.289 zavezancev. Tistim, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba. V tem primeru je rok za doplačilo premalo plačane dohodnine 29. julij, ko je tudi zadnji dan za vračilo lani med letom preveč plačane dohodnine.

To je bil že drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. Prvega, v katerem je bilo 991.504 informativnih izračunov, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca. Ti zavezanci so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno na svoje bančne račune oz. so jo morali že doplačati.

Skupaj je bilo tako letos izdanih 1.572.793 informativnih izračunov dohodnine. Kdor informativnega izračuna ni prejel, a je lani imel obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer do 31. julija.

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