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Avtor:
R. K.

Torek,
14. 7. 2026,
18.57

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Luka Mesec Zoran Janković Urška Klakočar Zupančič Anton Rop lokalne volitve Mestna občina Ljubljana

Torek, 14. 7. 2026, 18.57

1 ura, 33 minut

Se v tekmo za ljubljanski županski stolček podaja tudi Luka Mesec?

Avtor:
R. K.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Luka Mesec | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Iz stranke Levica so sporočili, da bodo jutri predstavili svojega kandidata za župana Mestne občine Ljubljana. Čeprav sokoordinator Levice in nekdanji minister za delo Luka Mesec o svoji kandidaturi prejšnji teden še ni želel govoriti, portal N1 poroča, da bo on kandidat Levice.

V tekmo za ljubljanski županski stolček se bo poleg Zorana Jankovića ter Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa, ki bosta na lokalnih volitvah nastopila s skupno listo, podal tudi kandidat stranke Levica. Kot so sporočili, ga bodo predstavili jutri, po informacijah N1 pa bo to Luka Mesec

Mesec je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju na referendum o parkirnem odloku v Ljubljani izrazil nestrinjanje s trenutnim načinom vodenja mesta, da o vsem odloča en posameznik. "Osebno in v Levici si želimo, da bi politiko v mestu vodili na način, da imamo tudi prebivalci pri tem besedo. Ker besede nismo dobili, smo si jo tokrat vzeli," je bil jasen Mesec. Takrat na vprašanja o svoji kandidaturi za župana sicer ni želel odgovarjati. 

Poleg Jankovića, Klakočar Zupančič in Ropa so župansko kandidaturo za zdaj napovedali tudi Jasmin Feratović (Pirati), Aleš Primc (Glas za otroke in družine) in Mihael Jarc. Da bo kandidiral za župana Ljubljane, je na družbenih omrežjih naznanil tudi spletni vplivnež Aleksandar Repić, bolj znan pod vzdevkom Nepridiprav. 

Referendum. Grafika.
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Urška Klakočar Zupančič
Novice Klakočar Zupančič in Rop prepričana: To je glasen in nedvomen ne trenutnemu načinu vodenja mesta
Aleksander Repić Nepridiprav
Novice Aleksandar Repić bo kandidiral za župana Ljubljane: lahko celo premaga Jankovića?

Luka Mesec Zoran Janković Urška Klakočar Zupančič Anton Rop lokalne volitve Mestna občina Ljubljana
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