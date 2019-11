Se v Boliviji pripravlja aretacija Moralesa? Policija zanika.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bolivijski predsednik Evo Morales je po odstopu v nedeljo zvečer opozoril, da je v državi prišlo do državnega udara. Dejal je, da so nasilne skupine napadle tudi njegov dom in da "pučisti uničujejo vladavino prava". Dejal je še, da se policija pripravlja na njegovo aretacijo, a so to v policiji že zanikali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Morales je odstop sporočil v nedeljskem televizijskem nagovoru, potem ko sta ga k temu pozvala tudi vodji bolivijske vojske in policije. Nato je izjavil, da ima policija nalog za njegovo aretacijo.

"Izjavljam svetu in prebivalcem Bolivije, da je predstavnik policije javno sporočil, da ima navodila za izvršitev ukaza, da me nezakonito primejo," je tvitnil Morales.

Tudi konservativni opozicijski voditelj Luis Fernando Camacho je navedel podobno, da naj bi se pripravljala aretacija Moralesa. "Vojska je odvzela njegovo predsedniško letalo, on pa se skriva v Chapareju. Prihajajo ponj," je dejal.

Načelnik policije zanikal, da bi izdali takšen ukaz

Foto: Reuters Načelnik policije Vladimir Yuri Calderon je vendarle za nacionalno televizijo pojasnil, da takega ukaza ni. Prav tako je zatrdil, da ne nameravajo prijeti nobenega od ministrov iz Moralesove administracije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prijeta sta bila le predsednica volilne komisije Maria Choque Quispe in njen namestnik Antonio Costas, je sporočila policija. Skupno naj bi bilo prijetih 25 vodilnih predstavnikov lokalnih volilnih oblasti, ker naj bi bili vpleteni v volilne nepravilnosti. V vsesplošni zmedi se je skupina približno 20 poslancev zatekla v rezidenco mehiškega veleposlanika.

Mesa: Bolivijci so svetu pokazali lekcijo

Moralesov tekmec na predsedniških volitvah, nekdanji predsednik Carlos Mesa, je izjavil, da so Bolivijci svetu pokazali lekcijo. "Jutri bo Bolivija nova država," je dejal.

Morales je v svojem odstopnem nagovoru sicer izrazil upanje, da bo to pomirilo proteste. Ti so izbruhnili pred tremi tedni po spornih volitvah, na katerih je Morales sumljivo zmagal že v prvem krogu. V protestih so umrli najmanj trije ljudje, več kot 300 pa jih je bilo ranjenih.

Vendar za zdaj nič ne kaže, da bi se protesti umirjali. Po poročanju AFP so protestniki v nedeljo napadli in zasedli venezuelsko veleposlaništvo v La Pazu, potem ko je venezuelski predsednik Nicolas Maduro - velik zaveznik Moralesa - nedeljske dogodke v Boliviji označil za državni udar. Moralesa so sicer podprli tudi na Kubi in v Argentini, Mehika pa mu je celo ponudila azil.

Rusija dogajanje označila za insceniran državni udar

Rusija je dogajanje v Boliviji označila za insceniran državni udar. "Z zaskrbljenostjo spremljamo dramatičen razvoj dogodkov v Boliviji, kjer je val nasilja, ki ga je sprožila opozicija, Evu Moralesu preprečil dokončanje predsedniškega mandata," so sporočili z zunanjega ministrstva v Moskvi. Ob tem so pozvali vse politične sile v Boliviji k zdravi pameti in odgovornemu ravnanju ter se zavzeli za ustavno rešitev nastale situacije.

Foto: Reuters

Evropska unija je vse strani pozvala k zadržanosti in odgovornosti. Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini jih je pozvala, naj državo mirno popeljejo do novih in verodostojnih volitev, na katerih bodo Bolivijci izrazili svojo demokratično voljo.

Oglasil se je tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je izrazil globoko zaskrbljenost nad dogajanjem v Boliviji. Vse vpletene strani je pozval, naj se vzdržijo nasilja, zmanjšajo napetosti in odzivajo zadržano.