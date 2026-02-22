SDS pred volitvami promovira spletnega vplivneža, ki je bil dve leti v zaporu

Aleksander Repić, spletni vplivnež, ki ga v zadnjih dneh promovira SDS, ima za seboj kriminalno preteklost. Repić je zaradi več kaznivih dejanj skoraj dve leti preživel v zaporu na Dobu, kot mladoletnik pa je sodeloval pri požigu, v katerem je umrl 56-letni moški iz Ljubljane.

Profila stranke Gibanje Svoboda (GS) in njenega predsednika Roberta Goloba sta od petka naprej tarča kibernetskega napada iz tujine.

Kot je včeraj dejal poslanec GS Lenart Žavbi, so med odpravljanjem posledic napada v stranki zaznali več kot pet tisoč novih trolov oziroma botov in jim preprečili vstop. Dogodek so prijavili Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram.

Medtem pa dogajanje za iskanje pozornosti skušajo izkoristiti tudi nekateri domači spletni vplivneži. Najbolj opazno to počne Aleksandar Repić, znan pod vzdevkom "Nepridiprav", ki svojh več kot 100 tisoč sledilcev že od petka prepričuje, da za napadom na oba profila stoji kar sam. Pred dnevi jim je namreč sporočil, naj v eni od anket, ki jih je na svojem Instagram profilu objavil Robert Golob, glasujejo v prid opoziciji, številni pa so tudi storili.

V dogajanje so se takoj vključili tudi podporniki SDS. Po družbenih omrežjih so začeli širiti informacije, da sta Gibanje Svoboda in Golob svoja profila zaprla zaradi Repića. Včeraj popoldne pa je Repiću v bran stopila tudi spletna stran Nova24TV.

Takšna koordinirana akcija zato nakazuje, da je SDS z Repićem, ki se v svojih objavah do zdaj ni loteval politike, sodeluje v digitalni kampanji proti Gibanju Svoboda in Golobu.

Še nedolgo nazaj so imeli sicer na Nova24TV o Repiću in njegovi dejavnosti na Instagramu popolnoma drugačno mnenje. Julija 2024 so Repića v enem od člankov, ki je omenjal njegovo sodelovanje z raperjem Zlatkom Čordićem, kot "pravnomočno obsojenega kriminalca, ki je na Dobu prestajal zaporno kazen zaradi požiga in uboja človeka".

Skoraj dve leti preživel v zaporu

Te trditve se nanašajo na njegovo vlogo v tragičnem dogodku iz julija 2008, ko so se Repić in še trije mladoletniki iz objestnosti odločili zažgati kolibo v Štepanskem naselju, v kateri je takrat spal 56-letni Sabahudin Toškić, ki je v njej umrl. Repić je krivdo priznal, zaradi česar je bil leta 2015 pogojno obsojen na leto in pol zapora s preizkusno dobo štirih let. Za povzročitev splošne nevarnosti, ki je imela za posledico smrt, je Repiću po kazenskem zakoniku sicer grozila kazen do osmih let zapora.

Po navedbah tožilstva so Repić in prijatelji prišli na idejo, da skadijo kakšen zvitek opojne marihuane in tudi "nekaj zakurijo". Na bencinskem servisu so plastenko napolnili s poldrugim litrom goriva, odšli do barak v Štepanjskem naselju, tik ob domu starejših občanov, kjer imajo bližnji stanovalci svoje vrtičke, in si na slepo izbrali kolibo za požig. Toškić, ki je takrat spal v kolibi, je po ugotovitvah sodnega izvedenca umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Toda smrt človeka po njegovi krivdi Repića ni spametovala. Že kmalu po pogojni obsodbi se je Repić, ki se je v tistem obdobju opisoval kot "spletni šaljivec," na sodiščih moral zagovarjati zaradi nasilništva, ogrožanja z nevarnim predmetom, prodaje ukradenih predmetov in skakanja po službenem vozilu policije.

Ena od prič je na spletnem forumu Reddit opisala incident iz enega v lokalov v Mostah, ko je Repić začel z "butterfly" nožem groziti prisotnim, drugi uporabniki pa so navedli, da je na enem od dogodkov zabodel varnostnika. Medijskih objav o tem ni mogoče najti.

Leta 2019 je bil Repić zaradi več kaznivih dejanj obsojen na prestajanje zaporne kazni v zavodu za prestajanje kazenskih sankcij na Dobu. Čeprav skuša bivanje v zaporu v zadnjih letih izkoristiti za samoreklamo in nabiranje sledilcev, iz številnih člankov ni natančno jasno, zakaj je moral v zapor. Navajajo le, da je bil obsojen zaradi kaznivih dejanj.

O svoji izkušnji v zaporu, od koder je objavljal tudi video posnetke, je govoril v različnih podkastih in dokumentarcu "Skozi oči morilca". "Prvič sem bil v priporu kot mladoletnik na Povšetovi, nekje mesec in pol, potem sem dobil odločbo, da grem lahko v hišni pripor za dva meseca. Zdaj nazadnje pa, mislim da, sem bil v zaporu od julija 2019 do februarja 2021 februarja, nekih slabih 22 ali 21 mesecev," je dejal v enem od podkastov.

Služi z dekleti na Only Fans

V zadnjem času se Repić skuša prikazovati kot humanitarec in pravičnik, ki javno objavlja informacije o drugih vplivnežih in znanih Slovencih. Dolgo časa ni bilo znano, od česa živi. Aprila lani pa je Repić v enem od podkastov priznal, da služi z dekleti, ki se pojavljajo na spletni platformi Only Fans.

"Imam 12 punc, ki delajo zame. Ustvarjajo vsebine, jaz vodim njihove profile, imam 'chatterje', ki pišejo z naročniki, jih plačujem, vse teče kot v firmi. To ni igrica. Imamo mesečne sestanke, delimo KPI-je, analiziramo 'engagement'. To je firma," je dejal Repić, ki sicer ni lastnik nobenega podjetja ali imetnik statusa samostojnega podjetnika.

Da SDS v kampanji aktivno uporablja znane spletne vplivneže, ki so sledilce do zdaj pridobivali z drugimi, nepolitičnimi vsebinami, kaže tudi primer Ane Debevc Prašnikar, zdravnice in spletne vplivnice, ki se razglaša za "kraljico prehranskih dopolnil".



Pred dvema tednoma je na Instagramu objavila posnetek, v katerem je trdila, da po Ljubljani hodijo ljudje, ki "zasledujejo in posiljujejo ženske". Navedla je še, da naj bi v javnost prišlo le pet odstotkov teh primerov.



Takoj po objavi je policija sporočila, da se na družbenih omrežjih pojavljajo lažne in izmišljene vsebine o domnevnih spolnih napadih v Ljubljani, v katere naj bi bili vpleteni migranti. Na policiji so poudarili, da letos niso obravnavali nobenega takšnega napada.