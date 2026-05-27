Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. L.

Sreda,
27. 5. 2026,
17.35

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
tujci v Sloveniji tujci predlog zakona

Sreda, 27. 5. 2026, 17.35

57 minut

Predlog sprememb zakona

SDS, NSi, SLS, Fokus in Resni.ca za omejitev volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Državni zbor, tajno glasovanje o novem mandatarju | Foto STA

Foto: STA

Poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resni.ce so po skrajšanem postopku vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Poslanci predlagajo, da se volilne enote v ožjih delih lokalnih skupnosti, torej krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih, lahko določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti. 

Kot so navedli, je glavni namen predlaganih sprememb "urediti pravno podlago za vzpostavitev enakomernega razvoja ter zagotoviti bolj pravično, uravnoteženo in enakomerno zastopanost vseh delov v lokalnih skupnostih".

Kritika obstoječe ureditve

Zdajšnja ureditev, sprejeta leta 2024, je namreč določila volitve v te ožje dele občin v eni volilni enoti. Predlagatelji menijo, da bi bili zaradi tega kandidati iz gosteje poseljenih območij v svetih krajevnih oziroma vaških skupnosti v prednosti pred kandidati s podeželskih območij. Predlagajo tudi črtanje volilne pravice za volitve v svete teh delov skupnosti tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.

Omejitve volilne pravice tujcev

Poleg tega so v SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resni.ci predlagali odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč zdaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili.

Predlagajo, da bi spremembe veljale že na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona, torej že letos. 

državni zbor, izredna seja DZ
Novice DZ sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi
testiranje covid
Novice Testiranje funkcionarjev na droge: kdo je za in kdo proti?
deja DZ
Novice V DZ sprejeta novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev
tujci v Sloveniji tujci predlog zakona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.