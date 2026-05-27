Poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resni.ce so po skrajšanem postopku vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Poslanci predlagajo, da se volilne enote v ožjih delih lokalnih skupnosti, torej krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih, lahko določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.

Kot so navedli, je glavni namen predlaganih sprememb "urediti pravno podlago za vzpostavitev enakomernega razvoja ter zagotoviti bolj pravično, uravnoteženo in enakomerno zastopanost vseh delov v lokalnih skupnostih".

Kritika obstoječe ureditve

Zdajšnja ureditev, sprejeta leta 2024, je namreč določila volitve v te ožje dele občin v eni volilni enoti. Predlagatelji menijo, da bi bili zaradi tega kandidati iz gosteje poseljenih območij v svetih krajevnih oziroma vaških skupnosti v prednosti pred kandidati s podeželskih območij. Predlagajo tudi črtanje volilne pravice za volitve v svete teh delov skupnosti tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.

Omejitve volilne pravice tujcev

Poleg tega so v SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resni.ci predlagali odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč zdaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili.

Predlagajo, da bi spremembe veljale že na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi zakona, torej že letos.