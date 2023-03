Neuradno: SDS bo interpelirala vlado Roberta Goloba

Poslanska skupina SDS naj bi po neuradnih informacijah STA še danes vložila interpelacijo o delu vlade premierja Roberta Goloba. Interpelacija naj bi vsebovala več točk, med glavnimi očitki naj bi bili združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine, vladno kadrovanje in neustrezno odzivanje na zaostrene razmere v zdravstvu.

Možnost interpelacije celotne vlade se je začela omenjati po tistem, ko je vlada sprejela sklep o združitvi omenjenih muzejev.

V NSi so tedaj spisali interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, a poslanska skupina sama nima dovolj glasov, da bi jo vložila, zato so interpelacijo v sopodpis poslali SDS in poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti.

V SDS pa nato sporočili, da bodo podpise pod interpelacijo zoper ministrico Vrečko posredovali "sočasno ob posredovanju podpisov vseh poslancev NSi za interpelacijo zoper vlado".

Predsednik SDS Janez Janša je namreč tedaj na vprašanje o morebitni podpori interpelaciji ministrice za kulturo dejal, da bi bila interpelacija zoper ministrico dovolj močan odziv dokler je obstajal zgolj predlog ministrstva, ne pa tudi sklep vlade o združitvi muzejev.

Poziv k interpelaciji celotne vlade je v svoj akcijski načrt zapisalo tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). SDS je v začetku tega tedna ta akcijski načrt obravnavala tudi na seji poslanske skupine, a so takrat za STA sporočili, da odločitve o interpelaciji vlade še niso sprejeli. Kot kaže, so se sedaj odločili, da bodo sledili pozivu VSO.