A. P. K., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
13.40

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 13.40

SDS in NSi predlagata ukinitev obveznosti odtegovanja sindikalne članarine od plače

Kot so med drugim poudarili predlagatelji, novela ne bi posegla v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja in v pravico delavcev do svobodnega včlanjevanja v sindikate, saj ureja izključno način plačevanja članarine.

V SDS in NSi so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.

Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij.

"Financiranje sindikalne dejavnosti ne sodi med naloge delodajalca. Plačevanje članarine mora biti urejeno neposredno med članom sindikata in sindikatom, brez posredovanja delodajalca," so zapisali.

Plačevanje sindikalne članarine je na drugačen način po njihovih besedah urejeno tudi v več drugih evropskih državah. V Nemčiji, Avstriji in Franciji se praviloma plačuje neposredno sindikatu, na Hrvaškem pa je odtegovanje od plače mogoče le ob posebnem dogovoru med sindikatom in delodajalcem ter ob soglasju delavca.

Novela ureja izključno način plačevanja članarine

Kot so med drugim poudarili predlagatelji, novela ne bi posegla v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja in v pravico delavcev do svobodnega včlanjevanja v sindikate, saj ureja izključno način plačevanja članarine.

Ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.

Če bo novela potrjena, bo začela veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. V tem času bodo torej morali sindikati vzpostaviti drugačen sistem pobiranja članarin.

Sindikati ostro proti nedavno sprejetemu interventnemu zakonu za razvoj Slovenije

Do predloga prihaja v času, ko sindikati ostro nasprotujejo nedavno sprejetemu interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Pripravili so ga poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, podprli pa so ga tudi v SDS.

Predstavniki sindikatov bodo danes v DZ vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu, državni svet pa bo na popoldanski izredni seji na zahtevo interesne skupine delojemalcev odločal o predlogu odložilnega veta na zakon.

