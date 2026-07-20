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Igor Harb, Spotkast

Avtor:
Igor Harb

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 36 minut

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Spotkast Spotkast Sara Volčič umor novinarka žrtev nasilje družinsko nasilje

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 4.00

7 ur, 36 minut

Sara Volčič: Včasih je treba pomagati na silo, tudi če se zameriš #video

Igor Harb, Spotkast

Avtor:
Igor Harb

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"Dostikrat slišim pripombe za kako žensko, zakaj ostaja z nasilnim partnerjem, zakaj je tako butasta. Meni gredo kar kocine pokonci. Jaz sem bila tudi z nasilnim partnerjem, jaz sem bila tudi butasta in zato sem o tem pisala," se je v Spotkastu odprla novinarka Sara Volčič. Voditeljica oddaje Kriminalne zgodbe s Saro Volčič na Voyo je v pogovoru odkrito spregovorila tako o nekaterih najodmevnejših zločinih v Sloveniji, kot tudi o pogosto spregledanih usodah žrtev. Izsek iz pogovora si oglejte že zdaj, celotna epizoda bo na voljo v torek!

"Ta vrtinec, v katerega te potegne nasilje, te tako predrugači, da ti nisi več ti," je razložila Sara Volčič, ki je o tej epizodi iz svoje mladosti pisala tudi v svoji knjigi Leglo zla. Tam je zapisala: "Ko se zgodi prvič, te šokira, ker česa tega ne pričakuješ. Ko se zgodi drugič, nisi več tako presenečen, ker že veš, da je to možno, ker si prvi udarec že dobil in kljub temu ostal z nasilnežem ter mu sporočil, da lahko s tem nadaljuje. In tudi bo.

"Oseba, ki doživlja nasilje, ni povsem opravilno sposobna"

V knjigi tudi podrobno opiše, kako se je rešila iz te zveze in kako težko je to storiti, v intervjuju pa je razložila nekatere psihološke vzvode, ki privedejo do tega. "Oseba, ki doživlja nasilje, manipulacijo, ni povsem opravilno sposobna, je oprana. Zato je treba včasih pomagati na silo, tudi če se zameriš neki osebi."

Pogovoru Igorja Harba z novinarko Saro Volčič za Siolov podkast Spotkast prisluhnite v torek. | Foto: Pogovoru Igorja Harba z novinarko Saro Volčič za Siolov podkast Spotkast prisluhnite v torek.

"Ni hotela biti vsiljiva"

In pomoč taki osebi je res nujna. V pogovoru je delila tudi zgodbo, ki jo je raziskovala kot novinarka in bo predstavljena v njeni seriji. "Klasična zgodba: Moški, ženska ga hoče zapustiti, ker ima on določene osebne lastnosti, narcisizem in podobno. Ko mu hoče povedati, da ga bo pustila, pošlje svojo mati z obema otrokoma na igrišče, da bo to naredila v miru. In ja, ko se je mama vrnila nazaj, je ona že ležala pred hišo, pokrita čez glavo in povsod je bila policija."

Sara Volčič jasno izpostavi, da to ni krivda te matere, se je pa zavedala, kako pomembno je, da to zgodbo pove naprej. "Ona ni hotela biti vsiljiva, ampak ko gre za take stvari, bodi vsiljiva, raje imaš zamero do konca življenja. Globoko sočustvujem s to mamo, ampak ona je spregovorila, ker hoče sporočiti ostalim mamam: ne držite se nazaj."

Celoten pogovor z novinarko Saro Volčič bo na Siol.net objavljen v torek.
Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: SpotifyApple PodcastsPocket CastsAudibleAmazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.
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