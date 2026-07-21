Sara Volčič je ime in obraz, ki ga povezujemo z najbolj šokantnimi novicami, saj je za Pop TV in Kanal A predstavljala nekatere najbolj srhljive in drzne zločine, ki so se zgodili v Sloveniji. Predlani je izdala tudi knjižno uspešnico Leglo zla, v kateri razkrije njihova ozadja in delovanje slovenskega kazenskega sistema, kar podrobno predstavi tudi v novi seriji Kriminalne zgodbe s Saro Volčič na Voyu. V Spotkastu je spregovorila tudi o tem, kako se sooča z vsakodnevnim obravnavanjem tako težkih tem, kako pomembno je prisluhniti žrtvam, zakaj so zgodbe o kriminalcih pomembne za razvoj družbe in zakaj se je odločila razkriti tudi kočljive dele lastnega življenja.

Sara Volčič po več desetletjih dela na črni kroniki natančno razume, kako se mora lotiti poročanja o tragični zgodbi. "Na teren prideš kot novinar, a stvari, ki jih slišiš tam, slišiš kot človek," razloži. "Ko se srečujem s storilci in žrtvami, prepoznam, da bi to lahko bil moj otrok. Moji hčeri sta veliki motivatorki, da se trudim narediti svet nekoliko boljši. Da eden od tisočih ne bi storil tistega napačnega koraka."

Prav zato se ji zdita črna kronika ter poročanje o zločinu in nesrečah tako pomembna: "Vsaka zgodba prinaša neko sporočilo in gledalec je zaradi tega bogatejši, varnejši, dobi sporočilo o tem, kaj je dopustno. Novinarstvo ni mrhovinarstvo, to je nekaj dobrega za vsakogar."

Sara Volčič je dolgoletna novinarka za Pop TV in Kanal A, predlani je izdala tudi knjižno uspešnico Leglo zla, v kateri razkrije ozadja srhljivih zločinov in delovanje slovenskega kazenskega sistema, to pa podrobno predstavi tudi v novi seriji Kriminalne zgodbe na Voyu.

Zločinci niso pretkani

Pri tem se zaveda nevarnosti poveličevanja zločincev. "Tudi če so nekateri morilci inteligentni, ne smemo prodajati zgodbe, da so posebej pretkane osebe. Preprosto prinesejo ljudi okrog že s tem, da tisti, ki ne želijo slabo, ne razmišljajo o drugem človeku na tak način. Jaz ne pričakujem, da imaš ti nož v žepu in me boš zabodel v hrbet. Serijski morilec ima nakano, ki je žrtev ne pozna. Žrtev zato ni neumna, zabita ali butasta. Tukaj bi morali biti veliko bolj spoštljivi."

To še bolj velja za filme. Čeprav prizna, da nerada gleda filme z veliko nasilja, vseeno pogleda številne igrane in dokumentarne filme o resničnih zločinih in zločincih. "Film me zanima, zanima me, kako prikažejo storilce. Jih mistificirajo, jih poveličujejo, prikazujejo kot žrtve? Ta psihološki moment, ki ga ima film, kako veliko informacij lahko spraviš v majhno škatlo. Večkrat razmišljam o tem." Tako si je ogledala tudi dramatizirano igrano serijo o Metodu Trobcu Pošast za železno zaveso, ki pa je ni prepričala. "Moti me, da govori o Trobcu, ampak ne govori o Trobcu. Nekatere stvari so bile dodane in so šle za moj okus prek meje."

"Vsakič, ko grem na sodišče, grem z visokimi pričakovanji, ker hočem videti in slišati, da dobro zmaga. To me vodi. Zelo me frustrira trenutno dogajanje v svetu. Globoko sem žalostna."

Naloga črne kronike

Čeprav poročanje o zločinih pogovorno imenujemo črna kronika, pa Sara Volčič svoje delo vidi v precej bolj optimistični luči: "Vsakič, ko grem na sodišče, grem z visokimi pričakovanji, ker hočem videti in slišati, da dobro zmaga. To me vodi. Zelo me frustrira trenutno dogajanje v svetu. Globoko sem žalostna. Ko grem na obisk v zapor, se vrnem zadovoljna, če vidim nekaj, kar mi daje upanje in vero v človeka. Ko vidim, da je nekdo res razumel, kaj je storil narobe."

Funkcijo črne kronike vidi v tem, da nas opozori na težave, "na to, da kdo ni naredil svojega dela, kot je bilo v primeru Lipa. Take stvari se ne bi smele dogajati. Ko o tem poročamo, naredimo dvoje. Najprej se bo poskusilo najti krivca, za kar mediji nismo pristojni, poleg tega pa bodo ljudje bolj pozorni. Če so nekje težave, tega ne moremo ignorirati. Recimo družinsko nasilje. To poročanje pomaga tudi žrtvam prepoznati vzorce, da lahko ugotovijo, da so žrtve."

Sara Volčič funkcijo črne kronike vidi v tem, da nas opozori na težave.

Zapori

Pogovor nanese tudi na zapore. Sara Volčič razloži, kako ti skrbijo za varnost tako nas zunaj kot tudi tistih znotraj. "Če je nekdo ogrožen, ga morajo prestaviti na drug oddelek. Tega javnost pogosto ne razume, mislijo, da gre za zveze in poznanstva. Težava je v tem, kaj bi se zgodilo s tem človekom. Med zaprtimi so bili tudi sodniki in policisti ter ljudje, ki so storili kazniva dejanja na spolnem področju – ti so zelo ogroženi. Ko so Silva Pluta pripeljali v pripor, so mu drugi zaporniki poveznili prevleko za blazino čez glavo in ga prebutali."

Vseeno opozori, da je diskurz o zaporih prepogosto osredotočen na tovrstne najhujše zločince, čeprav so ti v manjšini. "O ženskem zaporu na Igu se sploh redko govori. Tam sem spoznala tudi gospo, ki je bila srečna, da je v zaporu. Živahna, majhna gospa v zrelih letih, nasmejana. Jo vprašam, zakaj je v zaporu, in ona mi pove, da je tukaj srečna. Več kot 20 let je trpela moževo nasilje, nato pa se je zapletlo in ga je zabodla. Tako je pristala v zaporu in zanjo je bila to rešitev. Da se razumemo, to ni prava rešitev, ampak njej je dala možnost, da pride ven. Niso vsi v zaporu Metod Trobec."