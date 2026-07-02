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Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
20.16

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Andrej Ribič DARS

Četrtek, 2. 7. 2026, 20.16

33 minut

Sam se je odločil: Predsednik uprave Darsa Ribič zapušča položaj

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Andrej Ribič | Foto Daniel Novakovič/STA

Foto: Daniel Novakovič/STA

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu danes predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz družbe.

Nadzorni svet se je po Ribičevem predlogu soglasno strinjal, da se pripravi sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, so dodali.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani v začetku junija dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.

Andrej Ribič | Foto: Kaja Skrbinšek/STA Foto: Kaja Skrbinšek/STA

Vodenje Darsa prevzel novembra 2024

Diplomirani inženir elektrotehnike in magister poslovodenja Andrej Ribič je vodenje Darsa prevzel novembra 2024. Na čelu družbe je nasledil Davida Skornška, ki je vodenje državnega upravljavca avtocest in hitrih cest prevzel novembra 2023, potem ko je po medijskih razkritjih domnevnih nepravilnosti v družbi odstopil Valentin Hajdinjak.

Skornšek je ostal član uprave, v njej pa sta še Alenka Muhič in Nika Drakulič kot delavska direktorica.

Pred tem je bil Ribič dolgoletni predsednik uprave Elektra Ljubljana, ob njegovi razrešitvi jeseni 2021 pa so se pojavili očitki o političnih pritiskih na kadrovanje v energetiki.

Andrej Ribič DARS
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