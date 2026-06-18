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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
17.55

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic meso

Četrtek, 18. 6. 2026, 17.55

1 ura, 5 minut

Salmonela v vzorcu svežega mletega puranjega mesa Naše nam paše

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Puranje mleto meso Naše nam paše | Živila ne zaužijte. | Foto Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Živila ne zaužijte.

Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu svežega puranjega mletega mesa Naše nam paše (500-gramsko pakiranje), ki so ga v Perutnini Ptuj izdelali za trgovca Lidl Slovenija, ugotovila prisotnost salmonele. Rok uporabe živila je sicer že potekel.

Serijska oznaka izdelka je 101027, rok uporabe pa 12. junij 2026.

Če so potrošniki živilo doma zamrznili, naj ga ne uporabijo oz. zaužijejo, temveč naj ga zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje, so opozorili na upravi za varno hrano.

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