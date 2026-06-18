Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu svežega puranjega mletega mesa Naše nam paše (500-gramsko pakiranje), ki so ga v Perutnini Ptuj izdelali za trgovca Lidl Slovenija, ugotovila prisotnost salmonele. Rok uporabe živila je sicer že potekel.

Serijska oznaka izdelka je 101027, rok uporabe pa 12. junij 2026.

Če so potrošniki živilo doma zamrznili, naj ga ne uporabijo oz. zaužijejo, temveč naj ga zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje, so opozorili na upravi za varno hrano.