Zastopniki Zavarovalnice Triglav na terenu že zbirajo prijave škode po neurjih v torek in sredo, pri tem pa v zavarovalnici poudarjajo, da prijave zbirajo tudi po preteku siceršnjega tridnevnega roka in da naj oškodovanci najprej poskrbijo za varnost. Izjema je kmetijstvo, kjer je treba škodo prijaviti najkasneje v treh dneh, posebej pred žetvijo.

Kot so danes sporočili iz Zavarovalnice Triglav, so neurja s točo, močnim vetrom in obilnim deževjem v torek in sredo povzročila precejšnjo škodo tako na objektih in vozilih kot na kmetijskih površinah. Vetrolom je po do zdaj zbranih podatkih najbolj prizadel območje Komende, toča pa območje Škofje Loke.

Zastopniki Zavarovalnice Triglav so že na terenu, v zavarovalnici pa prebivalcem svetujejo, naj v vremenskih ujmah in pri odpravljanju posledic najprej poskrbijo za svojo varnost ter varnost svojih bližnjih, šele zatem za premoženje in prijavo škode zavarovalnici.

Škodo ustrezno dokumentirajte

V vzhodni Sloveniji je največ škode povzročil zlasti močan veter na območju Ptuja, na območju Ormoža pa toča in močni nalivi. Meteorne vode so po do zdaj zbranih podatkih Zavarovalnice Triglav prizadele tudi območje Cerknega in Železnikov.

V zavarovalnici pozivajo prebivalce, naj šele takrat, ko razmere to dopuščajo oz. je varno, poskušajo preprečiti nadaljnjo škodo (npr. začasno pokriti poškodovano streho, odstraniti nevarne dele in drevesne veje) ter prijavijo škodo zavarovalnici. Škodo naj ustrezno dokumentirajo – s fotografijami poškodb in shranjeno relevantno dokumentacijo, pozivajo.

Škodo v kmetijstvu prijavite najkasneje v treh dneh oziroma čim prej

Njihovi zavarovanci lahko škodo prijavijo prek spletnega obrazca, digitalne poslovalnice, ki je na voljo tudi kot mobilna aplikacija, ali brezplačne dežurne telefonske številke 080 555 555.

"Čeprav za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, v primeru škode zaradi neurij upoštevamo tudi kasnejše prijave. Izjema je prijava škode v kmetijstvu, ki jo je treba prijaviti čim prej ali najkasneje v treh dneh, še posebej pred žetvijo," so zapisali.

Predstavniki zavarovalnice bodo stranke, ki bodo škodo prijavile na daljavo, poklicali v najkrajšem mogočem času in se z njimi dogovorili o nadaljnjem poteku reševanja škodnih zahtevkov, so sporočili.

Pri Zavarovalnici Triglav škodo, ki jo na stanovanjskih objektih ali stanovanjski opremi povzroči vihar, krije zavarovanje Dom, poslovne in druge zgradbe ter oprema so zavarovane s t. i. požarnim zavarovanjem, škodo, ki jo povzroči npr. padec drevesa ali strešnikov na avto, pa krije zavarovanja avtomobilskega kaska, in sicer zavarovanje delnega kaska po kombinaciji B – požarne nevarnosti in naravne nesreče.