Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
13. 6. 2026,
20.05

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Parada ponosa Ljubljana LGBTIQ+

Sobota, 13. 6. 2026, 20.05

4 minute

S povorko po ljubljanskih ulicah se je zaključil festival Parada ponosa #foto

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Parada ponosa v Ljubljani | Foto STA

Foto: STA

V Ljubljani se je danes s paradno povorko po ulicah končal osrednji dogodek festivala Parada ponosa. Program so končali na Kongresnem trgu, kjer je zbrane v video nagovoru pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar, nagovorila pa sta jih tudi ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek.

Nataša Pirc Musar je v video nagovoru med drugim dejala, da je Parada ponosa veliko več kot dogodek. "Je prostor vključujoče skupnosti, je odločno, pogumno in nujno sporočilo, da demokracija ni samo pravica večine, da odloča, temveč predvsem dolžnost družbe, da varuje dostojanstvo vsakega človeka," je dejala.

Parade ponosa so po njeni oceni povsod po svetu preizkus demokratične zrelosti družbe tam, kjer se ljudem odreka pravica do vidnosti, enakopravnosti in enakih možnosti. Drugačnost po njenih besedah "ni grožnja, temveč bogastvo". "Podpiram prizadevanja festivala Parade ponosa in vseh, ki se zavzemate za družbo, v kateri nihče ne živi v strahu, ker je to, kar je, ali ker ljubi, kogar ljubi. Kot skupnost zagovarjajmo ustavne vrednote, mir, svobodo ter demokracijo, negujmo kulturo dialoga in gradimo strpno ter pravično družbo, temelječo tudi na dostojanstvu okolja, ki nas obdaja," je še dejala.

Demokracija v naših rokah - upanje je naš upor

Današnja povorka se je začela v AKC Metelkova mesto oziroma na Masarykovi cesti, nato pa se je nadaljevala po Slovenski cesti in pot zaključila na Kongresnem trgu. Kulturno-politični program na Kongresnem trgu je združil "politične in aktivistične govore, umetniške nastope, glasbo, drag, kvir kulturo in skupnostno praznovanje", so navedli v društvu Parada ponosa, ki so organizatorji festivala.

Parada ponosa v Ljubljani | Foto: STA Foto: STA V parku Zvezda so se danes na stojnicah predstavile LGBTIQ+ in zavezniške organizacije. Po navedbah društva so pripravili prostor za srečevanje, povezovanje in praznovanje skupnosti.

Festival je letos potekal pod geslom Demokracija v naših rokah - upanje je naš upor, s katerim so opozarjali, da demokracija ni samoumevna. Zahtevali so, da jo oblast, institucije in družba varujejo za vse ljudi.

Parada ponosa v Ljubljani | Foto: STA Foto: STA "Letošnja Parada ponosa ni le praznovanje skupnosti, ampak tudi jasno politično sporočilo o pomenu demokracije, človekovih pravic, civilne družbe, solidarnosti in odpora proti izključevanju. V času, ko so pravice LGBTIQ+ oseb, še posebej trans, nebinarnih in spolno nenormativnih oseb, vse pogosteje tarča političnih napadov, sovražnega govora in družbene polarizacije, je javna vidnost skupnosti pomembnejša kot kadar koli," so poudarili v društvu.

Parada ponosa v Ljubljani | Foto: STA Foto: STA

Parada ponosa Ljubljana LGBTIQ+
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.