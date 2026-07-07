S polic umaknili čaj iz konoplje in gomolj zelene

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila živilo čaj iz konoplje proizvajalca Canadoc in živilo gomolj zelene distributerja Engrotuš.

Čaj iz konoplje proizvajalca Canadoc so iz prodaje odstranili, ker so ob pregledu in analizi potrdili prisotnost vršičkov industrijske konoplje. Slednji spadajo med neodobrena nova živila, zato njihova prodaja ni dovoljena. Rok uporabe je avgust 2027.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tem sporoča, da živilo ni bilo distribuirano končnim potrošnikom.

Živilo gomolj zelene distributerja Engrotuš pa so iz prodaje odstranili, ker so v njem našli presežek ostanka pesticida pirimetanil. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ocenila, da živilo ne predstavlja tveganja, kljub temu pa so ga preventivno umaknili.