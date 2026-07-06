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Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
9.39

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved ARSO

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 9.39

14 minut

S koncem tedna se vrača peklenska vročina #animacija

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Včerajšnje plohe in nevihte so ponekod prinesle osvežitev, ki pa ne bo trajala dolg. Vreme bo sicer danes spremenljivo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). V prihodnjih dneh bo dokaj sončno, s petkom pa bo z jugozahoda nad naše kraje začel dotekati vse toplejši zrak. Kot poročajo na strani Neurje.si na Facebooku, je pred nami verjetno daljši vročinski val s temperaturami nad 30 stopinj Celzija.

Danes bo vreme spremenljivo, predvsem v vzhodni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu. 

Jutri bo večinoma sončno z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Čez dan se bodo temperature gibale med 27 in 31 stopinjami Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo vse do konca tedna, ko bo zaradi visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo od jugozahoda k nam začel dotekati vse toplejši zrak. Kot poročajo na strani Neurje.si na Facebooku, je pred nami nov, najverjetneje daljši vročinski val. Temperature se bodo ob koncu tedna in v prihodnjem tednu marsikje povzpele nad 30 stopinj Celzija, še napovedujejo in dodajajo, da dežja še nekaj časa ne bo na vidiku.

vreme vremenska napoved ARSO
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