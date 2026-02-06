Politični skupini S&D ter Renew sta predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen v pismu izrazili zaskrbljenost zaradi udeležbe dveh evropskih komisarjev na novinarski konferenci EPP v Ljubljani ob boku predsednikov SDS in NSi.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za kohezijo, Raffaele Fitto iz vrst Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter komisar za obrambo in vesolje Andrius Kubilius iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) sta se v četrtek v Ljubljani udeležila razprav v okviru tridnevnega obiska vodstva politične skupine EPP. Ob tem sta na novinarski konferenci nastopila skupaj s predsednikom EPP Manfredom Webrom ter predsednikoma SDS in NSi Janezom Janšo in Jernejem Vrtovcem.

Andrius Kubilius, Janez Janša, Jernej Vrtovec, Manfred Weber, Raffaele Fitto Foto: STA

Občutljivo obdobje pred volitvami

Politični skupini socialistov in demokratov (S&D) ter liberalcev (Renew), ki sta te dni v Ljubljani prav tako gostili srečanji vrhov strank, sta bili zaradi predvolilne narave dogodka do njune udeležbe kritični in sta zaskrbljenost izrazili v skupnem pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki nosi četrtkov datum, in so ga posredovali iz S&D.

Predsednici skupin Iratxe Garcia Perez (S&D) ter Valerie Hayer (Renew) v njem poudarjata pomen spoštovanja načel neodvisnosti, nevtralnosti in nepristranskosti pri delu evropskih komisarjev ter v ravnanju Fitta in Kubiliusa, zlasti z vidika politično občutljivega obdobja pred volitvami, prepoznavata morebitno kršitev kodeksa ravnanja.

Ob tem navajata vsebino več členov kodeksa, ki med drugim od komisarjev zahteva, da se morajo vzdržati sodelovanja v nacionalnih volilnih kampanjah na način, ki bi med drugim dajal prednost strankarskim obveznostim pred dolžnostmi komisarskega položaja. "Sodelovanje komisarjev na javni novinarski konferenci v podporo nacionalnemu kandidatu v obdobju kampanje se zdi v neposrednem nasprotju s tem določilom," sta zapisali Garcia Perez in Hayer, ki ju skrbi tudi možnost konflikta interesov in videza politične pristranskosti.

Kubilius se je sicer v Sloveniji mudil na dvodnevnem obisku, v okviru katerega se je med drugim udeležil še skupne seje parlamentarnih odborov in se srečal z ministrico za zunanje zadeve ter ministrom za obrambo. Na novinarski konferenci ob srečanju EPP sta se Fitto in Kubilius zavzela za krepitev pomena in dela na področju svojih resorjev. Po besedah tiskovnega predstavnika politične skupine EPP za portal Euractiv Fitto ni bil povabljen, da bi podprl Janšo, temveč da bi spregovoril o predlogu komisije za naslednji sedemletni proračun EU. Podobno je za medij dejala tudi Fittova tiskovna predstavnica.

Te dni sta srečanje vrhov svojih skupin v Ljubljani gostili tudi skupini S&D ter Renew, ki sta tako kot EPP nekaj tednov pred parlamentarnimi volitvami 22. marca – uradna kampanja se začne 19. februarja – izrazili podporo slovenskim strankam, ki so njun del. SD je del S&D, Gibanje Svoboda pa Renew.

V Sloveniji je bila v četrtek na delovnem obisku tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki se je sešla z vodstvom Renew in si s predsednikom vlade Robertom Golobom v okviru obiska vlade na Koroškem ogledala nekatere dele v poplavah prizadetih območij.