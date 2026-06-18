S 1. julijem velika sprememba za potnike Slovenskih železnic

Pri Slovenskih železnicah (SŽ) s 1. julijem v potniškem prometu uvajajo nekatere spremembe cen in ponudbe vozovnic. S tem želijo poenostaviti tarifni sistem, ga v določenih segmentih še bolj uskladiti s sistemom integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), dodatno pa bi radi spodbudili uporabo železnice med rednimi potniki.

Cene pavšalnih vozovnic za celotno Slovenijo ostajajo nespremenjene. Redni uporabniki bodo lahko tudi v prihodnje neomejeno potovali po vsej Sloveniji pod enakimi pogoji kot doslej, zato ostajajo najugodnejša izbira za vsakodnevna potovanja z vlakom.

Nekoliko se bodo zvišale cene enosmernih in povratnih vozovnic, in sicer v povprečju za 16 odstotkov. "Uskladitev cen odraža dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ki so se v zadnjem desetletju občutno povečali. Med drugim so se zvišali stroški energije, goriva, dela, vzdrževanja in drugih storitev, potrebnih za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza," so navedli pri SŽ.

Nekoliko se bodo prilagodile tudi cene dodatkov za vlake višje vrste, hkrati pa bodo dodatke v veliki meri poenotili in s tem poenostavili sistem zaračunavanja, da bo preglednejši in za uporabnike lažje razumljiv.

Spremembe pri mestnih vozovnicah

Ceno enosmerne mestne vozovnice izenačujejo s ceno vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), hkrati pa ponudbo bogatijo z novo letno mestno vozovnico. Z njo bodo redni uporabniki občutno prihranili, so navedli, saj bo njena cena enaka skupnemu znesku, ki bi ga sicer odšteli za nakup osmih mesečnih vozovnic. "Verjamemo, da bo letna vozovnica, ki uporabnika preračunano stane manj kot 25 evrov na mesec, privlačna izbira za številne potnike ter bo dodatno spodbudila uporabo vlaka za vsakodnevne poti v prestolnici in njeni okolici."

Foto: Ana Kovač

"Vikend popust"

Pri SŽ se poslavljajo od ponudbe "Turist vikend popust" in uvajajo nov, poenostavljen produkt "Vikend popust". Ta ob koncih tedna in praznikih potnikom prinaša 30-odstotni popust na enosmerna in povratna potovanja po Sloveniji.

Poslavlja se tudi IZLETka, ostaja pa že uveljavljena in cenovno ugodna ponudba za družine. Odrasli družinski člani so upravičeni do 40-odstotnega popusta, otroci do dopolnjenega 15. leta starosti pa do 50-odstotnega popusta.

Spremembe pri nakupu vozovnic na vlaku

Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, se bo zvišal na 12 evrov.

S tem želijo zmanjšati število potnikov, ki na vlak vstopijo brez vozovnice, povečati delež validiranih potovanj ter spodbuditi nakup vozovnic pred vstopom na vlak. Ukrep bo hkrati razbremenil vlakospremno osebje, ki bo lahko več časa namenilo potnikom.

Kljub zvišanju dodatek ostaja nižji od doplačil, ki jih za nakup vozovnice na vlaku ali potovanje brez veljavne vozovnice zaračunavajo v številnih evropskih državah, so še sporočili iz družbe. "Ponekod potnike brez veljavne vozovnice sankcionirajo celo z visokimi globami, za takšen pristop pa se na Slovenskih železnicah nismo odločili."

Novosti za kolesarje in uporabnike skirojev

Pomembne spremembe uvajajo tudi za kolesarje. Cena prevoza kolesa bo po novem znašala 3 evre na relacijo, a še naprej ostala primerljiva oziroma precej nižja od cen, ki jih za to storitev zaračunava večina tujih železniških prevoznikov.

Foto: Slovenske železnice

Obenem uvajajo jasnejša pravila za uporabnike skirojev in e-skirojev. Ti bodo lahko še naprej potovali brez doplačila, če bodo skiro pred vstopom na vlak zložili in z njim med vožnjo ne bodo ovirali drugih potnikov ali vlakospremnega osebja. S tem ciljajo na večjo varnost, lažje gibanje potnikov po vlaku in več udobja med vožnjo. Če potnik pravil ne bo upošteval, mu bo osebje zaračunalo ustrezen dodatek v skladu z veljavno tarifo.