Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
25. 6. 2026,
8.15

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
osamosvojitev osamosvojitev Slovenije dan državnosti Slovenija ZDA

Četrtek, 25. 6. 2026, 8.15

57 minut

Rubio ob dnevu državnosti: Slovenija je pomembna partnerica ZDA

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Marco Rubio | Ameriški državni sekretar Sloveniji čestital ob dnevu državnosti. | Foto Reuters

Ameriški državni sekretar Sloveniji čestital ob dnevu državnosti.

Foto: Reuters

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob dnevu državnosti Sloveniji in njenim prebivalcem čestital ob prazniku ter poudaril pomen dolgoletnega partnerstva med državama.

"V imenu Združenih držav Amerike izrekam iskrene čestitke prebivalcem Republike Slovenije ob praznovanju dneva državnosti," je v izjavi zapisal Rubio.

Ob tem je poudaril, da je Slovenija v zadnjih 35 letih pokazala odločno voditeljstvo pri spodbujanju demokratičnih načel, regionalnega sodelovanja in mednarodne varnosti. Po njegovih besedah ostaja dolgoletno partnerstvo med državama pomembno za krepitev stabilnosti regije in energetske neodvisnosti.

Ameriški državni sekretar je izpostavil tudi prijateljske odnose med državama, ki po njegovih besedah temeljijo na skupni zgodovini in zavezanosti kolektivni varnosti.

"Cenimo naše močno partnerstvo in se veselimo nadaljnje krepitve vezi med našima državama v prihodnjih letih," je zapisal.

Ob koncu je vsem prebivalcem Slovenije zaželel prijetno in nepozabno praznovanje dneva državnosti.

osamosvojitev osamosvojitev Slovenije dan državnosti Slovenija ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.