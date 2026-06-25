Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob dnevu državnosti Sloveniji in njenim prebivalcem čestital ob prazniku ter poudaril pomen dolgoletnega partnerstva med državama.

"V imenu Združenih držav Amerike izrekam iskrene čestitke prebivalcem Republike Slovenije ob praznovanju dneva državnosti," je v izjavi zapisal Rubio.

Ob tem je poudaril, da je Slovenija v zadnjih 35 letih pokazala odločno voditeljstvo pri spodbujanju demokratičnih načel, regionalnega sodelovanja in mednarodne varnosti. Po njegovih besedah ostaja dolgoletno partnerstvo med državama pomembno za krepitev stabilnosti regije in energetske neodvisnosti.

Ameriški državni sekretar je izpostavil tudi prijateljske odnose med državama, ki po njegovih besedah temeljijo na skupni zgodovini in zavezanosti kolektivni varnosti.

"Cenimo naše močno partnerstvo in se veselimo nadaljnje krepitve vezi med našima državama v prihodnjih letih," je zapisal.

Ob koncu je vsem prebivalcem Slovenije zaželel prijetno in nepozabno praznovanje dneva državnosti.