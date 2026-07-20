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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
17.28

Osveženo pred

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Natisni članek
RTV Slovenija seja stroški poslovanje

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 17.28

1 ura, 18 minut

RTVS v čakanju na sredstva iz državnega proračuna omejuje stroške

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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RTV Slovenija, deček s piščalko | RTVS je v prvem letošnjem polletju ustvarila 80,21 milijona evrov prihodkov in 78,04 milijona evrov odhodkov. | Foto STA

RTVS je v prvem letošnjem polletju ustvarila 80,21 milijona evrov prihodkov in 78,04 milijona evrov odhodkov.

Foto: STA

Uprava RTVS pred torkovo izredno sejo sveta RTVS, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave RTVS, navaja, da že od začetka leta omejuje stroške in si prizadeva za izplačilo sredstev, predvidenih po noveli zakona o RTVS iz decembra. Pobudo za sejo je dalo pet članov sveta, ki so predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev RTVS.

Pobudniki so štirje predstavniki zaposlenih v svetu Robert Pajek, Barbara Stegeman, Janez Pirc in Gregor Drnovšek ter predstavnica sveta delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v svetu Ilinka Todorovski. Od uprave želijo izvedeti, kako si prizadeva za izplačilo proračunskih sredstev v skladu z novelo zakona o RTVS.

Glede na novelo se programi narodnostnih skupnosti letno iz državnega proračuna sofinancirajo v višini desetih odstotkov od vrednosti zbranega RTV-prispevka, glasbena produkcija pa v višini štirih odstotkov. Po navedbah uprave bi moral zavod tako od ministrstva za kulturo in urada vlade za narodnosti za prvo polovico letošnjega leta prejeti 7,76 milijona evrov.

Letos odšlo 60 ljudi

Uprava zagotavlja, da vodi restriktivno kadrovsko politiko, omejuje zunanje pogodbeno delo, skrbno presoja naložbe, optimizira produkcijske in druge poslovne procese ter spodbuja večje povezovanje programskih vsebin med televizijo, radiem in digitalnimi platformami.

Na zavodu je bilo 30. junija sklenjenih 1.999 pogodb o zaposlitvi, kar je 30 manj kot konec leta 2025 in 25 manj od načrtovanega števila. V prvem polletju letos je delovno razmerje sklenilo 30 ljudi, odšlo pa jih je 60.

Uprava ob tem opozarja, da možnosti za nadaljnje zmanjševanje stroškov dela brez ustreznega in stabilnega financiranja niso neomejene, saj bi občutnejše zmanjšanje števila zaposlenih poseglo tudi v izvajanje programa. Prednostna naloga tako ostaja zagotavljanje stabilnega poslovanja in nemoteno izvajanje javne službe.

RTVS je v prvem letošnjem polletju ustvarila 80,21 milijona evrov prihodkov in 78,04 milijona evrov odhodkov, tako da je presežek prihodkov nad odhodki znašal 2,17 milijona evrov. Odhodki so bili za 3,72 milijona evrov nižji od načrtovanih. A nižji od načrtovanih so bili tudi prihodki, čemur pa so botrovali za 3,12 milijona evrov nižji prihodki od oglaševanja. Uprava je zatrdila, da ukrepe na tem področju že izvaja.

Pri tem je opozorila, da ima RTVS likvidnostne težave, ker je med prihodke evidentiral tudi 7,76 milijona evrov zakonsko predvidenih sredstev za financiranje narodnostnih programov in glasbene produkcije za prvo polovico leta, čeprav jih zavod do 30. junija ni prejel. Zavod se je tako junija ob izplačilu plač pri upravljavcu enotnega zakladniškega računa države zadolžil v višini 8,1 milijona evrov, do konca meseca pa je 2,5 milijona evrov posojila vrnil. Ob koncu junija je tako zadolženost znašala 5,6 milijona evrov.

Ministrstvo za finance, ki ga je uprava zaprosila za zvišanje limita zadolževanja pri državni zakladnici, ji je 7. julija zatrdilo, da so pravice porabe za financiranje RTVS po zakonu na pristojnih proračunskih postavkah zagotovljene. Glede na to naj zavod dinamiko izplačil uskladi s pristojnima organoma, so navedli na ministrstvu. Morebitno zadolževanje bi bilo zgolj premostitveno zaradi zamika pričakovanih prilivov.

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