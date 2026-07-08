Svet RTVS naj bi danes obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, ki ga je uprava pripravila zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna. Prihodki naj bi tako znašali 161,1 milijona evrov ali 1,7 milijona evrov manj od načrta, odhodki pa 163,5 milijona evrov. Primanjkljaja naj bi bilo za 2,4 milijona evrov. Seja je bila danes zjutraj odpovedana. Za zdaj ni znano, zakaj. Prav tako ni znano, kdaj bo sklicana nova seja.

Po osnutku rebalansa, ki ga je uprava pripravila zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna, naj bi prihodki letos znašali 161,1 milijona evrov oziroma 1,7 milijona evrov manj od načrta, odhodki pa 163,5 milijona evrov. To pomeni predviden primanjkljaj v višini 2,4 milijona evrov. Prvotni programsko-produkcijski načrt, ki ga je svet RTVS sprejel konec lanskega leta, je sicer predvideval simbolični presežek prihodkov nad odhodki.

Novela zakona o RTVS je določila, da se programi narodnostnih skupnosti financirajo iz državnega proračuna v višini desetih odstotkov zbranega RTV-prispevka, glasbena produkcija pa v višini štirih odstotkov. RTV Slovenija je pričakovala skupaj okoli 15,2 milijona evrov, vendar je ministrstvo za kulturo junija zavrnilo zahtevek za sredstva za glasbeno produkcijo z obrazložitvijo, da ni bil skladen z izdano odločbo.

Osnutek rebalansa predvideva tudi posege v program. Med drugim naj bi regionalni centri predvidoma oktobra ukinili regionalna poročila in kadrovske vire preusmerili v pripravo informativno-regionalne oddaje za nacionalni program. Manj bi bilo tudi premier tujih filmov, serij in dokumentarcev, jeseni pa naj ne bi pripravili načrtovanega velikega razvedrilnega šova, temveč produkcijsko manj zahteven format. Predvidena je tudi ukinitev 20 neposrednih športnih prenosov.

Vodstvo zaposlenim predstavilo finančne izzive

Da so finančne razmere na zavodu zahtevne, je po poročanju Info360 vodstvo RTV Slovenija predstavilo tudi zaposlenim na junijskem zboru delavcev.

Predsednica uprave Natalija Gorščak je po navedbah medija pojasnila, da so bili prihodki iz oglaševanja nižji od načrtovanih, zato je RTV državno zakladnico zaprosila za zvišanje limita likvidnostnega kredita na 19 milijonov evrov, s katerim bi zagotovili nemoteno poslovanje in redno izplačevanje plač.

Po poročanju Info360 je dejala tudi, da bi bilo odpuščanje zaradi visokih stroškov odpravnin težko izvedljivo. Med možnimi kratkoročnimi ukrepi je omenila začasno napotitev dela zaposlenih na čakanje na delo. Z RTV so za medij pojasnili, da trenutno na čakanje ni napoten nihče.

Forbici: Kdor ne vidi prihodnosti na RTV, lahko odide

Na zboru delavcev je nastopil tudi predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici. Po poročanju Info360 je ocenil, da je zavod kljub težavam v boljšem položaju kot v zadnjem desetletju, saj ima zagotovljen del proračunskega financiranja.

Ob tem je dejal, da lahko zaposleni, ki na RTV ne vidijo več svoje poklicne prihodnosti, kadarkoli podajo odpoved. Dodal je še, da se zavod ne bi smel osredotočati zgolj na vprašanje izplačevanja plač, saj bi to lahko vplivalo tudi na podporo javnosti.

Kritike zaposlenih

Voditeljica oddaje Tednik Jelena Aščić je na internem komunikacijskem kanalu opozorila na domnevno neenako dodeljevanje dodatkov k plačam. Po njenih besedah med zaposlenimi vzbujajo nejevoljo razlike pri izplačilih dodatkov in povišanj plač.

Do vodstva je bila zelo kritična, razmere na RTV pa je opisala kot zelo slabe. Med drugim je zapisala, da bi morali na tablo pred vhodom dodati napis "Greznica RTV Slo".

Opozorila je tudi na domnevna dvojna merila pri odzivanju sveta delavcev, sveta RTV in sindikatov ter ocenila, da so ti do sedanjega vodstva bistveno manj kritični, kot so bili do prejšnjih uprav.