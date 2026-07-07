Zoran Stevanović: Pipica na Gen-I se ugaša

Več osrednjih slovenskih medijev je pridobilo in danes objavilo sodbo, s katero je bil Zoran Stevanović leta 2004 spoznan za krivega ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Oškodovancu je grozil, da ga bo uničil in ustrelil, je ugotovilo sodišče. Kar je Stevanović naredil pred 20 leti, nihče ne zanika, pravijo v Resni.ci. Predsednik DZ je na družbenem omrežju Facebook medtem zapisal, da je "nekaj krepkih besed namenil človeku, ki je obvladoval vse sfere družbenega dogajanja v tem okolju, ker si je to zaslužil".

Da je bil Stevanović v preteklosti obsojen, so novinarji razkrili že med kampanjo pred državnozborskimi volitvami, tokrat pa sta spletna portala N1 in 24ur objavila sodbo, ki sta jo pridobila na podlagi zaprosila Informacijskemu pooblaščencu in iz katere izhajajo nekatere podrobnosti.

Kaznivo dejanje ogrožanja varnosti

Radovljiško okrajno sodišče je v omenjeni sodbi razsodilo, da je Stevanović, ki je danes predsednik DZ in prvak parlamentarne stranke Resni.ca, takrat pa je bil policist, 30. maja 2003 okoli 2. ure pred hotelom oškodovancu med drugim zagrozil, da ga bo uničil, poskrbel, da ne bo več vozil, in da ga bo ustrelil. S tem mu je "povzročil občutek strahu, saj je grožnje vzel resno, ker Stevanović kot policist poseduje orožje". "S tem je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti," piše v dokumentu, ki so ga pridobili novinarji N1 in 24ur.

Sodišče je Stevanovića obsodilo na 150 tisoč tolarjev denarne kazni in plačilo stroškov postopka.

Najboljše je to, da kar so celo kampanjo poudarjali, predstavljajo kot nekaj novega.

Pa saj tega, kar je Stevanović naredil pri 20ih letih, 23 let nazaj, nihče ne skriva.

Se spomnite pika polonice?

Ne glede @AnzeBozic, sporočite @juretepina, da se pipica iz Gen-I počasi zapira.… https://t.co/J4TesQMkB2 — Resni.ca (@resni_ca) July 7, 2026

V obrazložitvi so dodali, da so pri odmeri kazni kot olajševalno okoliščino upoštevali, da obdolženec do takrat še ni bil kaznovan, ter dejstvo, da "so v določeni meri k njegovemu dejanju gotovo prispevale opazke oškodovanca in njegovih prijateljev na račun policije in vožnje pod vplivom alkohola, saj ni bil na delovni dolžnosti". Oteževalnih okoliščin sodišče pri obtoženemu ni našlo, izhaja iz medijskih objav.

Stevanović: Nekaj krepkih sem namenil človeku, ki je obvladoval vse sfere družbenega življenja

Stevanović je sicer na sodišču krivdo zanikal. Zagovarjal se je, da ni res, da bi dotični osebi grozil, ter trdil, da ga je oškodovanec, "ki se očitno ne more sprijazniti s tem, da ga kot policist obravnava enako kot druge kršitelje", lažno prijavil in ovadil. Stevanović je v zagovoru dejal še, da naj bi se oškodovanec o tem kasneje hvalil svojim znancem, še navajata medija.

Stevanović je februarja za medije navajal, da se dogajanja ne spomni, danes pa je na družbenih omrežjih zapisal, da je oškodovancu, "ki je obvladal vse sfere družbenega življenja, v tem okolju namenil nekaj krepkih", ker si je ta "to tudi zaslužil".

V objavi je omenil tudi novinarja portala 24ur Anžeta Božiča, ki je poročal o obsodbi – pozval ga je, naj odgovornemu uredniku 24ur.com Juretu Tepini sporoči, da se "pipica na Gen-I ugaša".

"Tega, kar je naredil pri 20 letih, pred 23 leti, nihče ne skriva"

V Stevanovićevem kabinetu so za STA v odzivu zapisali, da gre za vprašanje, ki se v javnosti odpira že od volilne kampanje pred volitvami v DZ in o katerem je Stevanović že večkrat podal svoje stališče. "Ker se njegova pojasnila v zvezi s tem niso spremenila, zadeve ne bo dodatno komentiral," so dodali.

"Najboljše je to, da kar so celo kampanjo poudarjali, predstavljajo kot nekaj novega. Pa saj tega, kar je Stevanović naredil pri 20 letih, pred 23 leti, nihče ne skriva," pa so med drugim zapisali v stranki na omrežju X.

POP TV in N1 sta v času volilne kampanje sicer že razkrila, da je Stevanovića Okrajno sodišče v Kranju novembra 2008 obsodilo zaradi poskusa kaznivega dejanja goljufije, sodba pa je postala pravnomočna sredi leta 2010. Po navedbah N1 pa je v izreku sodbe pisalo tudi, da je Stevanović na podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Radovljici iz leta 2004 "pravnomočno predkaznovan" po 145. členu kazenskega zakonika, ki je leta 2004 opredeljeval ogrožanje varnosti.