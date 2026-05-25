M. L.

25. 5. 2026,
19.04

Resni.ca vložila predlog o obveznem testiranju funkcionarjev na droge

Zoran Stevanović | Foto Ana Kovač

Poslanska skupina stranke Resni.ca je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog predvideva vzpostavitev sistema naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Cilj predloga je krepitev integritete javnih funkcij in zaupanja javnosti v državne institucije.

Po predlogu bi se testiranje izvajalo štirikrat letno na podlagi računalniškega žreba, pri čemer bi bilo v vsakem krogu izbranih deset odstotkov funkcionarjev. Posameznik bi lahko bil izžreban največ dvakrat letno, žreb pa bi potekal na zaprti seji mandatno-volilne komisije DZ s pomočjo certificiranega algoritma. Izbrani funkcionarji bi se morali na testiranje odzvati v 24 urah.

Konoplja izvzeta

Kot navajajo predlagatelji, so prepovedane droge opredeljene kot snovi naravnega ali sintetičnega izvora s psihotropnimi učinki, ki lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali socialno stanje posameznika. Iz definicije so izvzete snovi, ki se uporabljajo kot zdravila, ter konoplja, saj se v stranki zavzemajo za njeno legalizacijo.

Konoplja | Foto: STA Foto: STA

Za izvedbo testiranj bi bil pristojen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete, ki bi moral zagotavljati uporabo mednarodno priznanih in akreditiranih metod ter ustrezno varovanje osebnih podatkov. Analize bi izvajali iz vzorcev las, urina ali krvi, pri čemer bi prednost imeli manj invazivni postopki, a z zagotavljanjem zanesljivosti za obdobje do 60 dni po morebitni uporabi prepovedanih substanc.

Predlog predvideva tudi možnost prostovoljnega testiranja kot obliko dodatne transparentnosti, pri čemer bi funkcionar lahko kadarkoli zaprosil za test. Inštitut bi ga moral na testiranje povabiti v 15 dneh.

Rezultati brez javnih evidenc

Rezultati testiranj bi bili zaupni, brez javnih evidenc. Ob odvzemu vzorca bi se ta razdelil na glavni in kontrolni del, funkcionar pa bi imel pravico do ugovora in dodatne potrditvene analize v primeru pozitivnega izvida.

Če bi bil rezultat dokončno pozitiven ali bi funkcionar neupravičeno odklonil testiranje, bi sledili postopki zaradi hujše kršitve dolžnega ravnanja in integritete funkcije. Za ministre in državne sekretarje bi to lahko pomenilo predlog razrešitve, za poslance pa postopke po kodeksu ravnanja v Državni zbor Republike Slovenije.

Financiranje rednih in prostovoljnih testiranj bi se zagotavljalo iz proračunskih sredstev organov, v katerih funkcionarji opravljajo svojo funkcijo. Predvidene finančne posledice za državni proračun znašajo 22 tisoč evrov, kar zajema odvzem vzorca, zdravniški pregled in preiskavo na prisotnost prepovedanih drog za približno 149 oseb, to so poslanci, ministri, predsednik vlade, državni sekretarji na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade.

Po predlogu bi zakon začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, uporabljati pa bi se začel tri mesece po uveljavitvi.

