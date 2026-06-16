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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
16. 6. 2026,
14.28

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Resni.ca Janez Janša Janez Janša Zoran Stevanović

Torek, 16. 6. 2026, 14.28

5 minut

Resni.ca o formalnem sodelovanju z Janševo vlado

Avtorji:
R. K., STA

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Zoran Stevanović | V SDS povratno informacijo od strank pričakujejo v 14 dneh, torej do konca prihodnjega tedna. | Foto Ana Kovač

V SDS povratno informacijo od strank pričakujejo v 14 dneh, torej do konca prihodnjega tedna.

Foto: Ana Kovač

Stranka Resni.ca je danes na organih stranke začela odločati o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resni.ce Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, češ da jim daje "jasen status opozicije", a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine.

Dopoldne je tako o morebitni pridružitvi partnerstvu razpravljala poslanska skupina. Kot so sporočili za STA, se postopek nadaljuje na organih stranke. "Ko bo sprejeta dokončna odločitev, vam bomo poslali sporočilo za javnost," so še zapisali.

Popoldne naj bi se na to temo sestal še svet stranke, a so v stranki danes za STA zatrdili, da se svet stranke ne bo sestal danes. To naj ne bi bilo povezano z odsotnostjo predsednika stranke, ki je v funkciji predsednika DZ danes odšel na tridnevni obisk v Srbijo.

Poleg poslanske skupine in sveta stranke se bo sestal še strokovni svet, so v stranki navedli za STA. Javno objavljen status stranke, sprejet februarja 2024, tega med organi stranke sicer ne predvideva. Ko bodo torej o Janševi ponudbi odločili vsi trije organi stranke, bodo sporočili odločitev in morebitne pogoje, so navedli. To naj bi storili najkasneje v nedeljo, so dodali.

Kot so navedli v SDS, pa povratno informacijo od strank pričakujejo v 14 dneh, torej do konca prihodnjega tedna.

Stevanović: V tem dokumentu je premalo vsebine

Kot je v ponedeljek ob robu seje DZ dejal Stevanović, je partnerstvo formalno pozitivno "izključno zaradi tega, ker nam daje jasen status opozicije". Moti pa ga, da gre "le za neke formalnosti" in da je v tem dokumentu premalo vsebine. Na to je pred njim opozoril tudi poslanec Nedeljko Todorović, ki je dejal, da ponujenega sporazuma ne gre "kar tako podpisati", zadeve naj bi bilo treba še dodelati.

Resni.ca je formalno v opoziciji, a je v dosedanjih glasovanjih glasovala enotno s koalicijo. Stevanović sicer napoveduje, da bodo podprli vsak zakon, ki bo v skladu z njihovim programom, ne glede na to, ali ga bo vložila koalicija ali opozicija.

Dokument je premalo vsebinski tudi za Svobodo, v kateri so zato na ponedeljkovi seji izvršilnega odbora sprejeli odločitev, da se partnerstvu ne bodo pridružili. Namesto tega so napovedali, da bodo oblikovali vlado v senci in podpirali dobre predloge koalicije.

Levica je sodelovanje v partnerstvu za razvoj Slovenije javno zavrnila že prejšnji teden, v SD pa po besedah podpredsednice Andreje Katič o tem še niso razpravljali.

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