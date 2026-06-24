Poslanci Resni.ce so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče.

Kot je na današnji novinarski konferenci v DZ povedal prvak Resni.ce in predsednik DZ Zoran Stevanović, bi z dopolnitvijo zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi zapisali izrecno prepovedali "izobešanje kakršnihkoli zastav, napisov, transparentov, grbov, sloganov ... na uradne institucije, za katere ne obstaja pravna podlaga".

Kot je spomnil, obstaja pravna podlaga za izobešanje zastave Slovenije, Evropske unije, Slovenske vojske ... "Jasni so tudi protokolarni, višji obiski iz tujine, kdaj in kako se kaj izobeša, ampak zagotovo pa na uradnih institucijah ne bodo več nelegalno visele zastave tujih držav, nekih gibanj, društev in tako naprej," je dejal Stevanović.

Ukrepali bi inšpektorji, predvidene so tudi kazni

S tem želijo odpraviti pravno praznino na tem področju ter hkrati nevtralnost uradnih institucij in državniških funkcij. "Danes je namreč tako, da lahko marsikdo obarva državniško pozicijo s tem, ko izkorišča svoj subjektiven ali ideološki pogled na določene stvari, kar enostavno ni prav," meni.

Prav tako ocenjuje, da bi s tem preprečili delitve, saj "vsako tako izobešanje samo še bolj poglobi vsako polarizacijo družbe in njene delitve". Po njegovih besedah poznajo podobne določbe tudi v nekaterih drugih državah, pri tem pa je izpostavil Francijo, Italijo in Nemčijo.

Z zakonom bi predvideli tudi nadzor inšpekcijskih služb nad morebitnimi kršitvami teh določb. "Imele bi pravico, da zahtevajo odstranitev prepovedanih simbolov na uradnih institucijah v roku 24 ur, prav tako pa pravico, da izrečejo mandatno kazen," je pojasnil Stevanović.

Predlog predvideva kazni od 1500 do 5000 evrov za javne zavode, agencije, sklade in druge pravne osebe javnega prava, od 500 do 2000 evrov za odgovorne osebe in od 300 do 1000 evrov za fizične osebe, ki brez soglasja upravljavca na javnem objektu izobesijo ali namestijo oznake.

Stevanović: Gre za sistemski problem

Na vprašanje, ali je predlog odgovor na dogajanje glede izobešanja palestinske zastave, ki jo je aktualna vlada Janeza Janše umaknila s pročelja, nato pa jo je izobesila predsednica republike Nataša Pirc Musar, je Stevanović odgovoril nikalno.

"Ne gre za odgovor na noben konkreten problem, ampak izključno kot odgovor na sistemski problem. Videli smo že tudi izraelske zastave, palestinske zastave, ukrajinske zastave, ki res nimajo česa početi na pročeljih uradnih institucij," je našteval. "Ko izobesimo zastavo tuje države, s tem ne pomagamo tej državi, samo povzročimo notranji nered in temu je enkrat treba reči konec," je bil odločen.

Potrdil je, da tudi mavrična zastava, ki jo nekatere institucije izobesijo v času festivala Parada ponosa, sodi v krog prepovedanih.

V poslanski skupini sicer navajajo, da predlog ne posega v pravico posameznikov, društev ali drugih organizacij do svobode izražanja. Nanaša se izključno na zunanje dele objektov javne oblasti.

Kot je dejal, zakona za zdaj niso usklajevali z drugi poslanskimi skupinami.